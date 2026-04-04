Trabzonspor'a Ernest Muçi'den kötü haber geldi.
Arnavut Milli Takımı'nda sakatlanan Muçi, hafta içinde tüm antrenmanlara katılamadı. Yıldız oyuncu son taktik idmanda da yer almadı ve takımdan ayrı çalıştı.
A Spor'da yer alan habere göre, 25 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray maçı kadrosunda yer alması beklenmiyor.
Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Arseniy Batagov ve sarı kart cezalısı Christ Oulai de Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.
