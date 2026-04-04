05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Fenerbahçe-Beşiktaş rekabetinde 364. randevu

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 5 Nisan Pazar günü oynanacak karşılaşmada 364. defa birbirlerine rakip olacak.

04 Nisan 2026 13:39
Haber: AA, Fotoğraf: Besiktas.com.tr
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 5 Nisan Pazar günü oynanacak maçla 364. kez birbirlerine rakip olacak.

Chobani Stadı'nda oynanacak derbide kozlarını paylaşacak iki takım, Türk futbol tarihinde bugüne kadar 363 kez karşı karşıya geldi.

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 100 yılı aşkın rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısı bakımından üstünlüğü dikkati çekiyor.

Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 136, Beşiktaş 130 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Rekabette Fenerbahçe 503 kez fileleri havalandırdı, Beşiktaş ise 463 gol kaydetti.

Lig maçlarında Fenerbahçe üstün

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 140. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligde oynanan 139 müsabakada sarı-lacivertliler 50, siyah-beyazlılar 44 galibiyet elde etti. 45 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 161 kez, Beşiktaş ise 160 kez ağları sarstı.

Kadıköy'deki maçlar

İki takım, bugüne dek resmi ve özel olmak üzere Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde 63 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe, biri hükmen olmak üzere 23, Beşiktaş ise 22 kez galip geldi, 18 karşılaşma berabere sonuçlandı.

Kadıköy'de oynanan derbilerde Fenerbahçe 90, Beşiktaş 86 kez gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de 44 kez lig maçına çıktı. Bu müsabakalarda sarı-lacivertliler 17, Beşiktaş ise 12 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe evindeki lig maçlarında 63 gol attı, Beşiktaş deplasmanda 58 kez fileleri havalandırdı.

Beşiktaş'tan farklı galibiyetler

Beşiktaş, Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'ye lig tarihinin en ağır yenilgilerinden bazılarını tattırdı.

Siyah-beyazlılar, 6 Ocak 1990 tarihinde yapılan lig maçında sahadan 5-1 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı. Beşiktaş ayrıca, rakibini Kadıköy'de bir kez 4-0, bir kez de 4-1'lik skorlarla yendi.

Fenerbahçe ise Kadıköy'de rakibini biri hükmen galibiyet olmak üzere 4 kez 3-0 yenmeyi başardı.

 

SON HABERLER
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
