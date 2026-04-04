05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Trabzonspor'dan taraftara mesaj ve uyarı!

Trabzonspor, Galatasaray maçı öncesi bir açıklama yaptı. Taraftara mesaj gönderen bordo-mavililer, provokasyon konusunda uyarıda bulundu.

calendar 04 Nisan 2026 10:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trabzonspor, Galatasaray ile oynanacak kritik maç öncesi bir açıklama yaptı.

Taraftara mesaj gönderen bordo-mavililer, provokasyon konusunda da uyarıda bulundu.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

"Bugün evimizde oynayacağımız Galatasaray maçına gösterdiğiniz o muazzam ilgi için siz değerli taraftarlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Bu aidiyet duygusu; bir kez daha ne kadar büyük bir aile olduğumuzu hatırlatmıştır.

Kar, kış, yağmur demeden, kilometrelerce yol kat ederek gerek Papara Park'ta gerekse de deplasmanlarda takımını bir an olsun yalnız bırakmayan, sevdasına her şartta sahip çıkan bağlılığınız, kulübümüzün en kıymetli hazinesidir.

Bu büyük camia, gücünü asla başkalarından alarak, başkalarının gölgesinde yürüyerek bugünlere gelmemiştir. Kendi hikayesini alın teriyle, inatla ve inançla yine kendisi yazmıştır.
Anadolu'nun bağrından çıkıp imkansızı başaran bir şehrin onuru ve gururu olmuştur.

Yolumuz; paranın saltanatı yerine emeğin, alın terinin yolu olmuştur.

Tertemiz maziye sahip olan bu camiada; şanlı formamızın hakkını veren hep baş tacı olmuş, bu ilkelerden sapanlarla yolumuz hep ayrılmıştır. İşte bizi biz yapan tam da bu duruştur!

Bugün stadyumda emeğin ve onurun sesini yükselteceğinizi; dünyaya yeniden kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi ve neyi temsil ettiğimizi hatırlatacağınızı biliyoruz.

Teknik Direktörümüz Fatih Tekke ve oyuncularımıza o eşsiz desteğinizi, o itici gücü sonuna kadar hissettireceksiniz.

90 dakika boyunca bir an bile susmayan, takımıyla birlikte savunma yapan, takımıyla birlikte hücum eden, takımını ayağa kaldıran o Trabzonspor ruhu tribünde olacaktır.

Ancak tüm bunları yaparken sağduyudan da uzaklaşılmamalı, provokasyonla camiamızın büyüklüğüne gölge düşürmek isteyenlere fırsat vermemeliyiz.

Bizi büyük yapan, duruşumuzla birlikte var olan asaletimizdir. Bugün o duruşu taraftarlarımız tribünde o asil tavrıyla; takımımız da sahada inançlı mücadelesiyle gösterecektir.

Hep birlikte, omuz omuza."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
