Dusan Alimpijevic: 'İnanılmaz mutluyum!'

Basketbol BKT EuroCup yarı final serisi ikinci maçında Bahçeşehir Koleji'ni deplasmanda 82-72 mağlup ederek finale yükselen Beşiktaş GAİN'de başantrenör Dusan Alimpijevic, kulüp tarihinde bir ilki başardıkları için mutlu olduğunu söyledi.



"BU KULÜBÜN BÜYÜK BİR RUHU VAR"



Mücadelenin ardından görüşlerini aktaran Alimpijevic, "Harika hissediyorum. İnanılmaz hissediyorum. Bu kulüple buradaki insanlarla gurur duyuyorum. Bu sezonu birkaç cümle ile açıklayamam ama oyuncularım çok iyi yol arkadaşları ve harikalar. Bu kulübün büyük bir ruhu var, bunuda yansıtıyoruz ve artık finaldeyiz. Artık finalde akıllı olmalıyız, hazır olmalıyız çünkü finalde herkesin şansı olur." dedi.



"FİNALDE HERKESİN ŞANSI VARDIR"



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alimpijevic, "İnanılmaz mutluyum. Kulüp tarihinde ilk kez Eurocup'ta finale yükseliyoruz. Oyuncularım beraber savaştılar ve beraber inandılar. Finalde herkesin şansı vardır. Elimizdeki şansı değerlendirerek kupayı kazanmaya çalışacağız." diye konuştu.



"BUNU YAPMAK KOLAY DEĞİL"



Karşılaşmayı değerlendiren tecrübeli antrenör, "Maçı başından itibaren kontrol ettik. Bu yetenekteki bir takıma karşı bunu yapmak kolay değil. Bir oyuncularını durdursanız ikinci oyuncu çıkıyor, onu durdursanız üçüncü oyuncuları çıkıyor. Şut atmasını istediğimiz oyuncular şut attı. Durdurmak istediklerimizi durdurduk. Faul problemi yaşadık ama bu problemi de yönettik ve başka oyunculardan katkı almaya devam ettik." değerlendirmesinde bulundu.



"OYUNCULARIMIZA SAYGINIZI GÖSTERİN"



Siyah-beyazlı taraftarlara çağrıda bulunan siyah-beyazlı antrenör, "Pazartesi Karşıyaka'ya karşı Akatlar'da oynayacağız. Tüm taraftarlarımızı davet ediyorum. Burada bir enerji açığı olacak ve enerjilerine ihtiyacımız olacak. Oyuncularımıza saygınızı gösterin." dedi.



"BU TUTKUYU SEVİYORUM"



Kendi adına yapılan tezahüratlarla ilgili bir soruya Alimpijevic, "Bu ülkede yabancıyım, dolayısıyla bu durum beni iki kat mutlu ediyor. Bu tutkuyu seviyorum. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.



