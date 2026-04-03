05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Dusan Alimpijevic: "İnanılmaz mutluyum!"

calendar 03 Nisan 2026 23:12
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Basketbol BKT EuroCup yarı final serisi ikinci maçında Bahçeşehir Koleji'ni deplasmanda 82-72 mağlup ederek finale yükselen Beşiktaş GAİN'de başantrenör Dusan Alimpijevic, kulüp tarihinde bir ilki başardıkları için mutlu olduğunu söyledi.

"BU KULÜBÜN BÜYÜK BİR RUHU VAR"

Mücadelenin ardından görüşlerini aktaran Alimpijevic, "Harika hissediyorum. İnanılmaz hissediyorum. Bu kulüple buradaki insanlarla gurur duyuyorum. Bu sezonu birkaç cümle ile açıklayamam ama oyuncularım çok iyi yol arkadaşları ve harikalar. Bu kulübün büyük bir ruhu var, bunuda yansıtıyoruz ve artık finaldeyiz. Artık finalde akıllı olmalıyız, hazır olmalıyız çünkü finalde herkesin şansı olur." dedi. 

"FİNALDE HERKESİN ŞANSI VARDIR"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alimpijevic, "İnanılmaz mutluyum. Kulüp tarihinde ilk kez Eurocup'ta finale yükseliyoruz. Oyuncularım beraber savaştılar ve beraber inandılar. Finalde herkesin şansı vardır. Elimizdeki şansı değerlendirerek kupayı kazanmaya çalışacağız." diye konuştu.

"BUNU YAPMAK KOLAY DEĞİL"

Karşılaşmayı değerlendiren tecrübeli antrenör, "Maçı başından itibaren kontrol ettik. Bu yetenekteki bir takıma karşı bunu yapmak kolay değil. Bir oyuncularını durdursanız ikinci oyuncu çıkıyor, onu durdursanız üçüncü oyuncuları çıkıyor. Şut atmasını istediğimiz oyuncular şut attı. Durdurmak istediklerimizi durdurduk. Faul problemi yaşadık ama bu problemi de yönettik ve başka oyunculardan katkı almaya devam ettik." değerlendirmesinde bulundu.

"OYUNCULARIMIZA SAYGINIZI GÖSTERİN"

Siyah-beyazlı taraftarlara çağrıda bulunan siyah-beyazlı antrenör, "Pazartesi Karşıyaka'ya karşı Akatlar'da oynayacağız. Tüm taraftarlarımızı davet ediyorum. Burada bir enerji açığı olacak ve enerjilerine ihtiyacımız olacak. Oyuncularımıza saygınızı gösterin." dedi.

"BU TUTKUYU SEVİYORUM"

Kendi adına yapılan tezahüratlarla ilgili bir soruya Alimpijevic, "Bu ülkede yabancıyım, dolayısıyla bu durum beni iki kat mutlu ediyor. Bu tutkuyu seviyorum. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
