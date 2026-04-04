Benfica ve Porto'dan Sporting maçı için tepki!

— Sporx (@sporx) April 4, 2026

Portekiz Ligi'nde Sporting ile ile Santa Clara arasında oynanan maçın ardından hakem tartışmaları da alevlendi.Benfica, bu maçın ardından Sporting oyuncularının yerde kaldığı anları paylaştı ve, "Artık utanma da kalmadı." ifadelerini kullandı.Porto'dan da Sporting maçı için hakem tepkisi geldi. Porto, Sporting maçında yaşanan bir pozisyonu paylaştı ve, "Bu pozisyonun kriteri nedir?" sorusunu sordu.Portekiz Ligi'nde cuma günü oynanan maçta Sporting, sahasında Santa Clara'yı 4-2 mağlup etmişti.Porto: 27 maç, 72 puanSporting: 27 maç, 68 puanBenfica: 27 maç, 65 puan