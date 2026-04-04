Benfica ve Porto'dan Sporting maçı için tepki!

Portekiz Ligi'nde Sporting ile ile Santa Clara arasında oynanan maçın ardından hakem tartışmaları da alevlendi.
Benfica, bu maçın ardından Sporting oyuncularının yerde kaldığı anları paylaştı ve, "Artık utanma da kalmadı." ifadelerini kullandı.
Porto'dan da Sporting maçı için hakem tepkisi geldi. Porto, Sporting maçında yaşanan bir pozisyonu paylaştı ve, "Bu pozisyonun kriteri nedir?" sorusunu sordu.
Portekiz Ligi'nde cuma günü oynanan maçta Sporting, sahasında Santa Clara'yı 4-2 mağlup etmişti.
PORTEKİZ'DE PUAN DURUMU
Porto: 27 maç, 72 puan
Sporting: 27 maç, 68 puan
Benfica: 27 maç, 65 puan
Porto'nun paylaştığı pozisyon
Benfica, bu maçın ardından Sporting oyuncularının yerde kaldığı anları paylaştı ve, "Artık utanma da kalmadı." ifadelerini kullandı.
Porto'dan da Sporting maçı için hakem tepkisi geldi. Porto, Sporting maçında yaşanan bir pozisyonu paylaştı ve, "Bu pozisyonun kriteri nedir?" sorusunu sordu.
Portekiz Ligi'nde cuma günü oynanan maçta Sporting, sahasında Santa Clara'yı 4-2 mağlup etmişti.
PORTEKİZ'DE PUAN DURUMU
Porto: 27 maç, 72 puan
Sporting: 27 maç, 68 puan
Benfica: 27 maç, 65 puan
Porto'nun paylaştığı pozisyon
Benfica, Sporting oyuncularının yerde kaldığı anları paylaştı: "Artık utanma da kalmadı!" pic.twitter.com/t4mdLRzVev
— Sporx (@sporx) April 4, 2026