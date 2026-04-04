05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
Karagümrük-Rizespor
2-1
FC Volendam-Feyenoord
0-0
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
AS Monaco-Marsilya
2-1
Metz-Nantes
0-0
Lorient-Paris FC
1-1
Le Havre-Auxerre
1-1
Angers-Lyon
0-0
Inter-Roma
5-2
Pisa-Torino
0-1
West Ham United-Leeds United
4-6
Cremonese-Bologna
1-2
Alaves-Osasuna
2-2
Real Oviedo-Sevilla
1-0
Valencia-Celta Vigo
2-3
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
Union Berlin-St. Pauli
1-1
Amed Sportif-Boluspor
6-1
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Nicky Butt: "Mourinho'nun Manchester United'a dönüşü zor"

Manchester United'ın efsane oyuncularından Nicky Butt, kulüp yönetiminin anlayışı nedeniyle Jose Mourinho'nun Kırmızı Şeytanlar'a dönme ihtimali olmadığını öne sürdü.

calendar 04 Nisan 2026 01:36
Haber: Sporx.com dış haberler
Manchester United altyapısında yetişen ve 11 sezon A takımda top koşturan Nicky Butt, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun Kırmızı Şeytanlar'a kulübe dönmesini istediğini ifade etti.

İngiliz eski futbolcu, Manchester United yönetiminin Mourinho'nun anlayışı ile uyuşmadığı için Portekizli çalıştırıcının kulübe geri dönme ihtimali olmadığını die getirdi.

O Jogo'ya konuşan Nicky Butt, "Jose Mourinho'nun Manchester United'a geri dönmesini isterdim. O bir kazanan ve bu kulübü sırtlayabilir. Ancak şu an güç sahibi olanlar buna asla izin vermez. Çünkü artık transferlerde söz sahibi olan değil, sadece sahaya odaklanan bir teknik direktör istiyorlar" ifadelerini kullandı.

Nicky Butt, elit seviyedeki teknik direktörlerin Manchester United'ı ilk tercih olarak görmediğini ifade etti. Mourinho'nun göreve gelmesi durumunda ise ciddi bir bütçe, yeterli süre ve sağlam sözleşme şartları talep edeceğini, ancak kulübün bu koşulları sunmasının pek olası olmadığını öne sürdü.

 

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
