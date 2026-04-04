Nicky Butt: 'Mourinho'nun Manchester United'a dönüşü zor'

Manchester United altyapısında yetişen ve 11 sezon A takımda top koşturan Nicky Butt, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun Kırmızı Şeytanlar'a kulübe dönmesini istediğini ifade etti.



İngiliz eski futbolcu, Manchester United yönetiminin Mourinho'nun anlayışı ile uyuşmadığı için Portekizli çalıştırıcının kulübe geri dönme ihtimali olmadığını die getirdi.



O Jogo'ya konuşan Nicky Butt, "Jose Mourinho'nun Manchester United'a geri dönmesini isterdim. O bir kazanan ve bu kulübü sırtlayabilir. Ancak şu an güç sahibi olanlar buna asla izin vermez. Çünkü artık transferlerde söz sahibi olan değil, sadece sahaya odaklanan bir teknik direktör istiyorlar" ifadelerini kullandı.



Nicky Butt, elit seviyedeki teknik direktörlerin Manchester United'ı ilk tercih olarak görmediğini ifade etti. Mourinho'nun göreve gelmesi durumunda ise ciddi bir bütçe, yeterli süre ve sağlam sözleşme şartları talep edeceğini, ancak kulübün bu koşulları sunmasının pek olası olmadığını öne sürdü.











