05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Burak Özçoban'dan destek çağrısı

Sivasspor Başkanı Burak Özçoban'dan taraftara Esenler Erokspor maçında destek çağrısında bulundu.

calendar 04 Nisan 2026 00:11
Haber: AA
Burak Özçoban'dan destek çağrısı
Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında sahasında Esenler Erokspor ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor'da başkan Burak Özçoban taraftara destek çağrısında bulundu.

Özçoban, yaptığı yazılı açıklamada, sezonun en kritik virajlarından birisine çıkacaklarını, takım olarak play-off hattının sadece birkaç puan uzağında olduklarını ifade etti.

Önlerinde çok değerli bir karşılaşma olduğunu anımsatan Özçoban, şunları kaydetti:

"Pazar günü saat 16.00'da, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynayacağımız Esenler Erokspor maçı, hedeflerimiz doğrultusunda büyük önem taşıyor. Bu süreçte en büyük gücümüz her zaman olduğu gibi taraftarımızdır. Sivasspor, sadece sahadaki 11 oyuncudan ibaret değildir, tribündeki her bir yiğido, bu takımın ayrılmaz bir parçasıdır. Özellikle böyle kritik haftalarda, taraftarımızın vereceği destek sahadaki mücadeleye doğrudan yansıyacaktır. Yılımızı 'Vefa Sezonu' olarak ilan ettik.

Bu arma, bu şehir ve bu takım, her zaman vefayı fazlasıyla hak etti. Bugün, o vefayı gösterme zamanı. Takımımız sahada elinden gelenin en iyisini yaparken, bizler de tribünlerde aynı inancı ve kararlılığı hissettirmeliyiz. Tüm Sivaslı hemşerilerimizi ve büyük Sivasspor taraftarını bu önemli karşılaşmada takımımızın yanında olmaya davet ediyorum. Gelin, hep birlikte tribünleri dolduralım, 90 dakika boyunca takımımıza güç verelim ve bu kritik virajı birlikte aşalım. İnanıyorum ki birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğimizde, Sivasspor'umuz hak ettiği yere ulaşacaktır."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
