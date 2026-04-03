Ronaldo coştu; Al Nassr kazandı! Penaltı öncesi dikkat çeken an!

King Saud University Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Al Nassr 5-2 kazandı.





⚽️ Penaltı atışı öncesi Cristiano Ronaldo: "Bismillah." pic.twitter.com/mLNjClOSER



Suudi Arabistan Pro Lig'in 27. hafta mücadelesinde lider Al-Nassr, son sıradaki Najma'yı konuk etti.Al Nassr'ın gollerini; 45+8'de, 45+9'da ve 90+5'deile 56 ve 73. dakikalardakaydetti.Konuk ekibin gollerini ise 44. dakikadaile 47. dakikada'dan geldi.Bu gollerle birlikte kariyerindeki 967. golünü kaydeden 41 yaşındaki futbolcu, 1000 gol hedefine 2 adım daha yaklaştı.Ligin zirvesinde yer alan Al Nassr bu maçla birlikte puanını 70'e yükseltirken, Al Najma 8 puanla ligin son sırasında konumlandı.Al Nassr gelecek hafta deplasmanda Al Okhdood ile karşılaşacak. Al Najma ise sahasında NEOM'u ağırlayacak.Öte yandan maçın 56. dakikasında Al-Nassr'ı 3-2 öne geçiren penaltı golünü atan Cristiano Ronaldo'nun vuruş öncesi "Bismillah" dediği anlar yayına yansıdı.Portekizli yıldızın bu görüntüsü sosyal medyada defalarca kez paylaşıldı.