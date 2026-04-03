Ronaldo coştu; Al Nassr kazandı! Penaltı öncesi dikkat çeken an!

Suudi Arabistan Pro Lig'in 27. hafta mücadelesinde lider Al-Nassr, son sıradaki Najma'yı konuk etti.
King Saud University Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Al Nassr 5-2 kazandı.
Al Nassr'ın gollerini; 45+8'de Al Hamdan, 45+9'da ve 90+5'de Sadio Mane ile 56 ve 73. dakikalarda Cristiano Ronaldo kaydetti.
Konuk ekibin gollerini ise 44. dakikada Al Tulayhi ile 47. dakikada Felippe Cardoso'dan geldi.
Bu gollerle birlikte kariyerindeki 967. golünü kaydeden 41 yaşındaki futbolcu, 1000 gol hedefine 2 adım daha yaklaştı.
Ligin zirvesinde yer alan Al Nassr bu maçla birlikte puanını 70'e yükseltirken, Al Najma 8 puanla ligin son sırasında konumlandı.
GELECEK MAÇLARI
Al Nassr gelecek hafta deplasmanda Al Okhdood ile karşılaşacak. Al Najma ise sahasında NEOM'u ağırlayacak.
RONALDO: "BİSMİLLAH"
Öte yandan maçın 56. dakikasında Al-Nassr'ı 3-2 öne geçiren penaltı golünü atan Cristiano Ronaldo'nun vuruş öncesi "Bismillah" dediği anlar yayına yansıdı.
Portekizli yıldızın bu görüntüsü sosyal medyada defalarca kez paylaşıldı.
