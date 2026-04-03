05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Ronaldo coştu; Al Nassr kazandı! Penaltı öncesi dikkat çeken an!

Cristiano Ronaldo'lu Al Nassr, sahasında lig sonuncusu Al Najma'yı 5-2 mağlup etti. Maçta 2 gol atan Ronaldo'nun penaltı golü öncesi "Bismillah" dediği anlar ise yayına yansıdı.

calendar 03 Nisan 2026 23:09 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2026 23:48
Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Suudi Arabistan Pro Lig'in 27. hafta mücadelesinde lider Al-Nassr, son sıradaki Najma'yı konuk etti. 

King Saud University Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Al Nassr 5-2 kazandı.

Al Nassr'ın gollerini; 45+8'de Al Hamdan, 45+9'da ve 90+5'de Sadio Mane ile 56 ve 73. dakikalarda Cristiano Ronaldo kaydetti.

Konuk ekibin gollerini ise 44. dakikada Al Tulayhi ile 47. dakikada Felippe Cardoso'dan geldi.

Bu gollerle birlikte kariyerindeki 967. golünü kaydeden 41 yaşındaki futbolcu, 1000 gol hedefine 2 adım daha yaklaştı.

Ligin zirvesinde yer alan Al Nassr bu maçla birlikte puanını 70'e yükseltirken, Al Najma 8 puanla ligin son sırasında konumlandı.

GELECEK MAÇLARI

Al Nassr gelecek hafta deplasmanda Al Okhdood ile karşılaşacak. Al Najma ise sahasında NEOM'u ağırlayacak. 
RONALDO: "BİSMİLLAH"

Öte yandan maçın 56. dakikasında Al-Nassr'ı 3-2 öne geçiren penaltı golünü atan Cristiano Ronaldo'nun vuruş öncesi "Bismillah" dediği anlar yayına yansıdı.

Portekizli yıldızın bu görüntüsü sosyal medyada defalarca kez paylaşıldı.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.