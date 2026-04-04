05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Erdem Can: ''Hücum ribauntlarındaki performansımız maça mal oldu''

EuroCup yarı final ikinci maçında Cosea JL Bourg'a 76-73 mağlup olan Türk Telekom'da başantrenör Erdem Can açıklamalarda bulundu.

04 Nisan 2026 00:34
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Erdem Can: ''Hücum ribauntlarındaki performansımız maça mal oldu''
Basketbol BKT Avrupa Kupası yarı final ikinci maçında evinde Cosea JL Bourg'a 76-73 mağlup olan Türk Telekom'da başantrenör Erdem Can, son çeyrekteki hataların maçın sonucunu etkilediğini söyledi.

Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Erdem Can, üçüncü maça odaklanacaklarını belirterek şunları kaydetti:

"Özellikle ikinci yarıda ve son çeyrekte hücum ribauntlarında verdiğimiz mücadele kötüydü ve bu da maça mal oldu. 76 sayı yemek, 15 hücum ribaundu vermek ve bu hücum ribauntları üzerinden rakibimizin üçlük atmasına izin vermek kilit noktaydı. Savunma açısından güçlüydük ama yeterince akıllı değildik. Hücumda ise bu yüzden tempomuzu yakalayamadık. Günün sonunda durum 1-1 ve oraya turu geçmek için gideceğiz."

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
