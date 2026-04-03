Lider PSG hata yapmadı, koltuğunu korudu

Fransa Ligue 1'in 28. haftasında Paris Saint-Germain ile Toulouse karşı karşıya geldi.



Parc des Princes'te oynanan müsabakayı Paris ekibi 3-1 kazandı.



PSG'ye galibiyeti getiren golleri; 23 ve 33. dakikalarda Ousmane Dembele ile 90+2'de Goncalo Ramos kaydetti.



Toulouse'nin tek golü ise 27. dakikada Rasmus Nicolaisen'den geldi.



Bu sonuçla birlikte PSG 63 puana yükseldi. Toulouse ise 37 puanda kaldı.



Paris Saint-Germain, gelecek maçında sahasında Lyon'u ağırlayacak.



Toulouse ise gelecek hafta Berke Özer'in formasını giydiği Lille'i ağırlayacak.