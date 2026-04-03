05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Türk Telekom turu diğer maça bıraktı

EuroCup yarı finalinde Türk Telekom, Cosea JL Bourg'a 76-73 mağlup oldu. Bu sonuçla seri 1-1 oldu.

calendar 03 Nisan 2026 23:56 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2026 23:57
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası yarı final ikinci maçında evinde Fransa temsilcisi Cosea JL Bourg'a 76-73 mağlup oldu ve seriye 1-1 eşitlik geldi.

Karşılaşma konuk ekibin 4 sayılık serisiyle başlarken, Türk Telekom Trifunovic'in üç sayılık basketiyle karşılık verdi. Türk Telekom'un Devoe ile bulduğu sayılara Lindo ile cevap veren JL Bourg, çeyreğin ilk bölümünü 16-13 önde geçti. Savunmada ve hücumda başarılı olan konuk ekip farkı 8'e (23-15) çıkardı. Kalan bölümde iki takım da birer üçlük buldu ve JL Bourg ilk periyodu 26-18 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğin başında oyunun kontrolünü ele geçiren Türk Telekom, farkı 2 sayıya (24-26) kadar indirdi. Bu dakikadan sonra iki takım da sayı bulmakta zorlanırken ev sahibi ekip, devreye 4 dakika 10 saniye kala 30-28 öne geçti. Kalan bölümde de rakibine 9-7 üstünlük kuran Türk Telekom, soyunma odasına 39-35 önde gitti.

Türk Telekom'un üçüncü periyodun başında yakaladığı 5 sayılık seriye JL Bourg, üst üste bulduğu 11 sayıyla karşılık verdi ve 46-44 öne geçti. Orta bölümde iki takım karşılıklı sayılar üretirken ev sahibi ekip Usher'ın sayıları ve Devoe'nun üçlüğüyle yeniden üstünlüğü ele geçirdi: 53-51. Farkın kapanmasına izin vermeyen Türk Telekom, son 10 dakikaya 59-56 üstün girdi.

Son çeyrek karşılıklı serbest atışlardan bulunan basketlerle başlarken ilk 4 dakika 63-63 beraberlikle geçildi. Sonrasında hücumda daha çok isabet yüzdesi yakalayan JL Bourg, 5 sayılık avantaj elde etti (65-70). Sayısız geçen dakikaların ardından Allman'ın serbest atıştan elde ettiği sayılarla Türk Telekom, farkı 1'e (69-70) indirdi. Konuk ekipte Gach'ın üç sayılık basketine Allman cevap verdi ve fark korundu. Mcdowell-White'ın iki serbest atış kaçırmasının ardından karşılaşmanın son saniyelerine heyecan geldi. Smith'in başarısız olan üç sayılık denemesinin ardından Mcdowell-White bu sefer serbest atıştan tek isabet buldu ve JL Bourg 15 saniye kala farkı 2'ye çıkardı. Çeyreğin son bölümünde yıldızlaşan Allman, son 8 saniye kala serbest atıştan 1 isabet buldu ve beraberliği yakalama şansını kaçırdı (73-74). Yapılan faulün ardından yeniden çizgiye gelen Mcdowell-White, ikide iki yaparak takımına 3 sayılık avantaj sağladı. Son hücumda 3.7 saniyesi kalan Türk Telekom, üç sayılık atışı değerlendiremedi ve JL Bourg karşılaşmadan 76-73 galip ayrılarak seride durumu 1-1'e getirdi.

Serinin 3. ve son maçı 8 Nisan Çarşamba günü JL Bourg'un ev sahipliğinde oynanacak. Bu karşılaşmayı kazanan finalde Beşiktaş GAİN'in rakibi olacak.

Salon: Ankara

Hakemler: Emilio Perez (İspanya), Steve Bittner (Almanya), Stefan Calic (Sırbistan)

Türk Telekom: Devoe 9, Trifunovic 7, Simonovic 6, Doğuş Özdemiroğlu 4, Bankston, Alexander 7, Allman 25, Smith 9, Usher 6, Berkan Durmaz

Cosea JL Bourg: Mcghee 3, Gach 15, Lindo 8, Kokila 5, Mokoka 14, Mitchell 4, Mcdowell-White 12, Moulare 15, Agee, Kane

1. Periyot: 18-26

Devre: 39-35

3. Periyot: 59-56

Beş faulle çıkan: 37.19 Kokila, 39.52 Lindo (Cosea JL Bourg)

  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
