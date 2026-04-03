Türk Telekom turu diğer maça bıraktı

Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası yarı final ikinci maçında evinde Fransa temsilcisi Cosea JL Bourg'a 76-73 mağlup oldu ve seriye 1-1 eşitlik geldi.



Karşılaşma konuk ekibin 4 sayılık serisiyle başlarken, Türk Telekom Trifunovic'in üç sayılık basketiyle karşılık verdi. Türk Telekom'un Devoe ile bulduğu sayılara Lindo ile cevap veren JL Bourg, çeyreğin ilk bölümünü 16-13 önde geçti. Savunmada ve hücumda başarılı olan konuk ekip farkı 8'e (23-15) çıkardı. Kalan bölümde iki takım da birer üçlük buldu ve JL Bourg ilk periyodu 26-18 üstün tamamladı.



İkinci çeyreğin başında oyunun kontrolünü ele geçiren Türk Telekom, farkı 2 sayıya (24-26) kadar indirdi. Bu dakikadan sonra iki takım da sayı bulmakta zorlanırken ev sahibi ekip, devreye 4 dakika 10 saniye kala 30-28 öne geçti. Kalan bölümde de rakibine 9-7 üstünlük kuran Türk Telekom, soyunma odasına 39-35 önde gitti.



Türk Telekom'un üçüncü periyodun başında yakaladığı 5 sayılık seriye JL Bourg, üst üste bulduğu 11 sayıyla karşılık verdi ve 46-44 öne geçti. Orta bölümde iki takım karşılıklı sayılar üretirken ev sahibi ekip Usher'ın sayıları ve Devoe'nun üçlüğüyle yeniden üstünlüğü ele geçirdi: 53-51. Farkın kapanmasına izin vermeyen Türk Telekom, son 10 dakikaya 59-56 üstün girdi.



Son çeyrek karşılıklı serbest atışlardan bulunan basketlerle başlarken ilk 4 dakika 63-63 beraberlikle geçildi. Sonrasında hücumda daha çok isabet yüzdesi yakalayan JL Bourg, 5 sayılık avantaj elde etti (65-70). Sayısız geçen dakikaların ardından Allman'ın serbest atıştan elde ettiği sayılarla Türk Telekom, farkı 1'e (69-70) indirdi. Konuk ekipte Gach'ın üç sayılık basketine Allman cevap verdi ve fark korundu. Mcdowell-White'ın iki serbest atış kaçırmasının ardından karşılaşmanın son saniyelerine heyecan geldi. Smith'in başarısız olan üç sayılık denemesinin ardından Mcdowell-White bu sefer serbest atıştan tek isabet buldu ve JL Bourg 15 saniye kala farkı 2'ye çıkardı. Çeyreğin son bölümünde yıldızlaşan Allman, son 8 saniye kala serbest atıştan 1 isabet buldu ve beraberliği yakalama şansını kaçırdı (73-74). Yapılan faulün ardından yeniden çizgiye gelen Mcdowell-White, ikide iki yaparak takımına 3 sayılık avantaj sağladı. Son hücumda 3.7 saniyesi kalan Türk Telekom, üç sayılık atışı değerlendiremedi ve JL Bourg karşılaşmadan 76-73 galip ayrılarak seride durumu 1-1'e getirdi.



Serinin 3. ve son maçı 8 Nisan Çarşamba günü JL Bourg'un ev sahipliğinde oynanacak. Bu karşılaşmayı kazanan finalde Beşiktaş GAİN'in rakibi olacak.



Salon: Ankara



Hakemler: Emilio Perez (İspanya), Steve Bittner (Almanya), Stefan Calic (Sırbistan)



Türk Telekom: Devoe 9, Trifunovic 7, Simonovic 6, Doğuş Özdemiroğlu 4, Bankston, Alexander 7, Allman 25, Smith 9, Usher 6, Berkan Durmaz



Cosea JL Bourg: Mcghee 3, Gach 15, Lindo 8, Kokila 5, Mokoka 14, Mitchell 4, Mcdowell-White 12, Moulare 15, Agee, Kane



1. Periyot: 18-26



Devre: 39-35



3. Periyot: 59-56



Beş faulle çıkan: 37.19 Kokila, 39.52 Lindo (Cosea JL Bourg)



