05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Marko Barac: ''Bizim için üzücü bir an''

Beşiktaş'a 82-72 kaybeden Bahçeşehir Koleji'nde başantrenör Marko Barac, maç sonu açıklamalarda bulundu.

calendar 03 Nisan 2026 23:23
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Basketbol BKT Avrupa Kupası yarı final serisi ikinci maçında Beşiktaş GAİN'e 82-72 mağlup olan Bahçeşehir Koleji'nde başantrenör Marko Barac, üzücü bir sonuç aldıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Barac, "Bizim için üzücü bir an. Finale gitmek istiyorduk ama başaramadık. İki kez üst üste yarı final oynadık. Kulübün yaptıklarını düşününce bu durum Avrupa basketbolu için çok önemli." diye konuştu.

Yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini söyleyen Barac, "İki maça da iyi başladık. Maç planının doğru olduğunu gösterdik. İlk yarıda 9 serbest atış kaçırdık. Potaya yakın 27 pozisyon ve 16 üçlük kaçırdık. Asist sayılarımızın da düşük olduğunu görüyoruz. Ribaunt savaşını da kaybettik. Bunların sebebi savaşmamak ya da mücadele etmemek değil. Kaçırdığımız şutlardan kaynaklandı. Beşiktaş'ı tebrik ederim. Ne kadar kaliteli oyunculara sahip olduklarını gösterdiler." diye konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
