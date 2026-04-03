Marko Barac: ''Bizim için üzücü bir an''

Basketbol BKT Avrupa Kupası yarı final serisi ikinci maçında Beşiktaş GAİN'e 82-72 mağlup olan Bahçeşehir Koleji'nde başantrenör Marko Barac, üzücü bir sonuç aldıklarını söyledi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Barac, "Bizim için üzücü bir an. Finale gitmek istiyorduk ama başaramadık. İki kez üst üste yarı final oynadık. Kulübün yaptıklarını düşününce bu durum Avrupa basketbolu için çok önemli." diye konuştu.



Yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini söyleyen Barac, "İki maça da iyi başladık. Maç planının doğru olduğunu gösterdik. İlk yarıda 9 serbest atış kaçırdık. Potaya yakın 27 pozisyon ve 16 üçlük kaçırdık. Asist sayılarımızın da düşük olduğunu görüyoruz. Ribaunt savaşını da kaybettik. Bunların sebebi savaşmamak ya da mücadele etmemek değil. Kaçırdığımız şutlardan kaynaklandı. Beşiktaş'ı tebrik ederim. Ne kadar kaliteli oyunculara sahip olduklarını gösterdiler." diye konuştu.



