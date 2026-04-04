Yiğit Arslan: ''İki maç da savaş gibiydi, kazanan biz olduk''

Beşiktaş GAIN EuroCup yarı finalinde Bahçeşehir Kolejini 82-72 mağlup etti.



Maç sonu siyah-beyazlı oyuncu Yiğit Arslan ise "İki maç da savaş gibiydi, sonunda savaşı kazanan biz olduk. Yarına kadar mutlu olacağız. Önümüzde bir final serisi var. Hedeflerimize henüz ulaşmadık. Tüm takım arkadaşlarıma, yönetimimize ve taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.