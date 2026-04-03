Özkan Arseven: ''Bu finali senelerdir hedefliyoruz''

Basketbol BKT Avrupa Kupası yarı final serisi ikinci maçında Bahçeşehir Koleji'ni deplasmanda 82-72 mağlup ederek finale yükselen Beşiktaş GAİN'de basketbol faaliyetlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Özkan Arseven kupayı hedeflediklerini söyledi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Arseven, "Biz adım adım bu finali senelerdir hedefliyoruz. Alimpijevic, Beşiktaş'a katıldığından beri süregelen bir başarı söz konusu. Burada her sene bir sonraki sene, öncesine göre daha ileriyi hedefliyoruz. Bu sezon başında hedefimiz Eurocup'ta şampiyonluktu. Bu takımı oluştururken hedefi olan, karakterli, kariyeri olan oyuncular seçmek istedik. Bunda da başarılı olduğumuza inanıyorum.



Bu seriyi geçtik, finaldeyiz. Artık final maçlarına odaklanıyoruz. Rakip bizim için önemli değil. Camiamızın hak ettiği ve ihtiyacı olan bu Avrupa kupasını camiamıza hediye etmek istiyoruz. Bu nedenle yarından itibaren final için çalışmalarımız başlayacak. Bu kupayı alarak önümüzdeki sene Avrupa Ligi'nde olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.



"Bu sene maddi gelir tarafında değiliz. Başarı hedefliyoruz." diyen Arseven, "Hocamızla bütün Avrupa maçlarını Akatlar'da oynama isteğimiz var. Bunu bozmayacağız. Beşiktaş nerede oynarsa salon dolar. Az bir taraftar bu final serisini izleyecek. Sezon başı planlamamız doğrultusunda bu maçı Akatlar'da oynayacağız." ifadelerini kullandı.



