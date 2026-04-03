05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Özkan Arseven: ''Bu finali senelerdir hedefliyoruz''

Beşiktaş Kulübü Basketbol Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Arseven Bahçeşehir maçı sonrası konuştu.

03 Nisan 2026 22:52
Haber: AA
Özkan Arseven: ''Bu finali senelerdir hedefliyoruz''
Basketbol BKT Avrupa Kupası yarı final serisi ikinci maçında Bahçeşehir Koleji'ni deplasmanda 82-72 mağlup ederek finale yükselen Beşiktaş GAİN'de basketbol faaliyetlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Özkan Arseven kupayı hedeflediklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Arseven, "Biz adım adım bu finali senelerdir hedefliyoruz. Alimpijevic, Beşiktaş'a katıldığından beri süregelen bir başarı söz konusu. Burada her sene bir sonraki sene, öncesine göre daha ileriyi hedefliyoruz. Bu sezon başında hedefimiz Eurocup'ta şampiyonluktu. Bu takımı oluştururken hedefi olan, karakterli, kariyeri olan oyuncular seçmek istedik. Bunda da başarılı olduğumuza inanıyorum.

Bu seriyi geçtik, finaldeyiz. Artık final maçlarına odaklanıyoruz. Rakip bizim için önemli değil. Camiamızın hak ettiği ve ihtiyacı olan bu Avrupa kupasını camiamıza hediye etmek istiyoruz. Bu nedenle yarından itibaren final için çalışmalarımız başlayacak. Bu kupayı alarak önümüzdeki sene Avrupa Ligi'nde olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

"Bu sene maddi gelir tarafında değiliz. Başarı hedefliyoruz." diyen Arseven, "Hocamızla bütün Avrupa maçlarını Akatlar'da oynama isteğimiz var. Bunu bozmayacağız. Beşiktaş nerede oynarsa salon dolar. Az bir taraftar bu final serisini izleyecek. Sezon başı planlamamız doğrultusunda bu maçı Akatlar'da oynayacağız." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
