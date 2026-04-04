05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Sefer Yılmaz: ''En iyi yerde bitirmek istiyoruz''

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Bodrumspor - Ümrniyespor'u1-0 mağlup etti. Maç sonu iki teknik adamda açıklamalarda bulundu.

calendar 04 Nisan 2026 01:10
Haber: AA
Sefer Yılmaz: ''En iyi yerde bitirmek istiyoruz''
Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Eminevim Ümraniyespor'u 1-0 yenen Sipay Bodrum FK'de teknik sorumlu Sefer Yılmaz, play off potasında en iyi yerde ligi bitirip yolun sonunda hedefleri olan Süper Lig'e kavuşmak istediklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sefer Yılmaz, kendileri için çok güzel bir akşam olduğunu dile getirdi.

Rakip takımın oyuncuları ve teknik ekibini de tebrik eden Yılmaz, "İkinci yarıda ufak bir gerginliğin dışında çok güzel, çok centilmence, keyifli bir maçtı. İki taraf da gol pozisyonlarına girdi ama biz golü bulduktan sonra ikinci golü bulsak belki çok daha rahat maçı kazanabilecektik. Son dakikalarda biraz onun stresini yaşadık. Bugün seyircimiz de çok iyiydi. Bu galibiyeti onlara armağan ediyoruz." dedi.

Ligin 34. haftasında Arca Çorum FK ile deplasmanda yapacakları maça çok iyi hazırlanacaklarını ifade eden Yılmaz, "Birebir bir rakibimiz olan bir takım. Galibiyet parolası ile Çorum'a gidip sonuna kadar play-off potasında en iyi yerde ligi bitirmek istiyoruz. İnşallah yolun sonunda da hedefimiz olan Süper Lig'e kavuşmak istiyoruz." diye konuştu.

ÜMRANİYESPOR CEPHESİ

Eminevim Ümraniyespor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz ise 5-6 haftadan beri takımlarında oyun anlamında yükselen bir performans olduğunu ve Bodrum deplasmanına umutlu geldiklerini söyledi.

Maçın özelikle ilk yarısında futbol adına fazla hiçbir şey üretmediklerini ifade eden Açıkgöz, şunları kaydetti:

"Kalemizde de golü gördük. ikinci yarıda biraz daha değişiklilerle oyunu düzeltmeye çalıştık ama oyuncularımız buna biraz cevap vermesine rağmen bu sefer de oyun fazlasıyla durdu. Gerekli pozisyonları üretmekte sıkıntı çektik. Ama ilk yarıya nazaran en azından yedi şutumuz dört tane de isabetli şutumuz oldu. Ama genele baktığımız zaman uzun süreden sonra çok kötü oynadığımız bir hafta oldu. Çarşamba günü önemli bir maçımız var. Biran önce toparlanıp bu oyunu hem unutturup hem de bulunduğumuz yerden üst tarafa çıkmak için elimizden geleni yapacağız."

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
