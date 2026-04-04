Sefer Yılmaz: ''En iyi yerde bitirmek istiyoruz''

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Eminevim Ümraniyespor'u 1-0 yenen Sipay Bodrum FK'de teknik sorumlu Sefer Yılmaz, play off potasında en iyi yerde ligi bitirip yolun sonunda hedefleri olan Süper Lig'e kavuşmak istediklerini söyledi.Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sefer Yılmaz, kendileri için çok güzel bir akşam olduğunu dile getirdi.Rakip takımın oyuncuları ve teknik ekibini de tebrik eden Yılmaz,dedi.Ligin 34. haftasında Arca Çorum FK ile deplasmanda yapacakları maça çok iyi hazırlanacaklarını ifade eden Yılmaz,diye konuştu.Eminevim Ümraniyespor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz ise 5-6 haftadan beri takımlarında oyun anlamında yükselen bir performans olduğunu ve Bodrum deplasmanına umutlu geldiklerini söyledi.Maçın özelikle ilk yarısında futbol adına fazla hiçbir şey üretmediklerini ifade eden Açıkgöz, şunları kaydetti: