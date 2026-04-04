05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Mustafa Gürsel: ''Futbol bizden yanaydı''

Trendyol 1. Lig'im 33 haftasındaki Çorum FK-Bandırmaspor maçının ardından iki teknik adamda açıklamalarda bulundu.

calendar 04 Nisan 2026 00:46
Haber: AA
Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Bandırmaspor'a 1-0 yenilen Arca Çorum FK'de teknik direktör Uğur Uçar, "Bazen ne yaparsanız yapın sahanın içinde, olmaz. Bugün de öyle bir maç oynadık." dedi.

Uçar, Çorum Şehir Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakibin geçişlerden sıkıntı oluşturabileceğini tahmin ettiklerini, buna göre hazırlık yaptıklarını ancak çalıştıkları yerden gol yediklerini söyledi.

Maçı baştan sona kadar üstün oynadıklarını, yalnızca gol atmakta sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Uçar, "Her maçı kazanmamız gerekiyordu. Bunu bir yol kazası olarak görüyorum. Önümüzde 5 maç var. Bunları da kazanıp bulunduğumuz duruma bakacağız. Bazen ne yaparsanız yapın sahanın içinde, olmaz. Bugün de öyle bir maç oynadık." diye konuştu.

Takımının iyi mücadele ettiğini, futbolcuların elinden geleni yaptığını aktaran Uçar, "Yüzde 72 topla oynamışız. Tabii ne derseniz deyin, sonuçta kazanamadıktan sonra ne anlatsak boş." ifadelerini kullandı.

Bandırmaspor cephesi

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel ise güzel bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Bandırmaspor ve Arca Çorum FK'nin hedefleri olduğunu, iki takımın da play-off hattında bulunduğuna dikkati çeken Gürsel, "Bu lig kolay bir lig değil, hangi takımla oynarsak oynayalım. Bu ligi güzel kılan tarafı herkesin herkesi yenebilmesi. Bugün kendi adımıza güzel bir galibiyet aldık. Çorumspor da hedefinden hiçbir şey kaybetmedi diye düşünüyorum." diye konuştu.

Maçta taktiksel anlamda iyi işler yaptıklarını, bazı futbolcuların eksik olmasına rağmen düşüncelerini sahaya yansıtabildiklerini anlatan Gürsel, "Futbol bizden yanaydı. İkinci golü de atabilirdik. İyi durduk, iyi savunma yaptık, rakibi iyi karşıladık, iyi çıkmaya çalıştık. Golü biz bulduk, biz kazandık. Rakibimiz saygı duyulacak bir takım. Onlara da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
