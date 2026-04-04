Mustafa Gürsel: ''Futbol bizden yanaydı''

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Bandırmaspor'a 1-0 yenilen Arca Çorum FK'de teknik direktör Uğur Uçar, "Bazen ne yaparsanız yapın sahanın içinde, olmaz. Bugün de öyle bir maç oynadık." dedi.



Uçar, Çorum Şehir Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakibin geçişlerden sıkıntı oluşturabileceğini tahmin ettiklerini, buna göre hazırlık yaptıklarını ancak çalıştıkları yerden gol yediklerini söyledi.



Maçı baştan sona kadar üstün oynadıklarını, yalnızca gol atmakta sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Uçar, "Her maçı kazanmamız gerekiyordu. Bunu bir yol kazası olarak görüyorum. Önümüzde 5 maç var. Bunları da kazanıp bulunduğumuz duruma bakacağız. Bazen ne yaparsanız yapın sahanın içinde, olmaz. Bugün de öyle bir maç oynadık." diye konuştu.



Takımının iyi mücadele ettiğini, futbolcuların elinden geleni yaptığını aktaran Uçar, "Yüzde 72 topla oynamışız. Tabii ne derseniz deyin, sonuçta kazanamadıktan sonra ne anlatsak boş." ifadelerini kullandı.



Bandırmaspor cephesi



Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel ise güzel bir galibiyet aldıklarını belirtti.



Bandırmaspor ve Arca Çorum FK'nin hedefleri olduğunu, iki takımın da play-off hattında bulunduğuna dikkati çeken Gürsel, "Bu lig kolay bir lig değil, hangi takımla oynarsak oynayalım. Bu ligi güzel kılan tarafı herkesin herkesi yenebilmesi. Bugün kendi adımıza güzel bir galibiyet aldık. Çorumspor da hedefinden hiçbir şey kaybetmedi diye düşünüyorum." diye konuştu.



Maçta taktiksel anlamda iyi işler yaptıklarını, bazı futbolcuların eksik olmasına rağmen düşüncelerini sahaya yansıtabildiklerini anlatan Gürsel, "Futbol bizden yanaydı. İkinci golü de atabilirdik. İyi durduk, iyi savunma yaptık, rakibi iyi karşıladık, iyi çıkmaya çalıştık. Golü biz bulduk, biz kazandık. Rakibimiz saygı duyulacak bir takım. Onlara da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.



