Bodrumspor tek golle kazandı

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Sipay Bodrum FK, Eminevim Ümraniyespor'u 1-0 yendi.
Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Azad İlhan, Oğuzhan Kocaçoban
Sipay Bodrum FK: Sousa, Imeri (Dk. 90+3 İsmail Tarım), Furkan Apaydın, Ali Aytemur, Berşan Yavuzay, Yusuf Sertkaya, Hotic (Dk. 85 Alper Potuk), Ahmet Aslan, Brazao, Seferi, Ali Habeşoğlu (Dk. 78 Ege Bilsel)
Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Serkan Göksu (Dk. 46 Hoti), Batuhan Çelik (Dk. 78 Soukou), Barış Ekincier (Dk. 60 Kosoko), Yusuf Kocatürk, Atalay Babacan, Burak Öksüz, Emre Kaplan, Benny (Dk. 60 Yusuf Deniz Şaş), Ali Turap Bülbül, Djokanovic (Dk. 73 Talha Bartu Özdemir)
Gol: Dk. 30 Hotic (Sipay Bodrum FK)
Sarı kartlar: Dk. 77 Imeri, Dk. 83 Seferi (Sipay Bodrum FK), Dk. 77 Emre Kaplan, Dk. 84 Kosoko (Eminevim Ümraniyespor)
