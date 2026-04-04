Fenerbahçe karşısında en tecrübeli isim Ersin Destanoğlu!

Siyah-beyazlı ekipte kaleci Ersin Destanoğlu, Fenerbahçe'ye karşı 7 maçla en fazla forma giyen isim olarak dikkat çekiyor.
25 yaşındaki file bekçisi, Süper Lig'de 6, Türkiye Kupası'nda ise 1 olmak üzere 7 karşılaşmada görev aldı.
Beşiktaş, Ersin'in görev yaptığı bu maçlarda 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.
Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Salih Uçan 5; Rıdvan Yılmaz ve Milot Rashica 4'er; Emirhan Topçu, Gökhan Sazdağ, Orkun Kökçü ve Vaclav Cerny 2'şer; El Bilal, Devrim Şahin, Mustafa Hekimoğlu, Kartal Kayra, Wilfred Ndidi, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai ve Tiago Djalo de 1'er kez siyah-beyazlı formayla sarı-lacivertli ekibe karşı mücadele etti
Öte yandan, aralık ayında kadro dışı kalan Necip Uysal ise Fenerbahçe karşısında tamamı ligde olmak üzere 20 derbide forma giydi.
