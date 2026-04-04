05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Domenico Tedesco'dan Beşiktaş planı! 10 forma hazır

Beşiktaş maçını kazanmaktan başka çaresi olmayan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, ilk 11'den 10 ismi belirledi.

calendar 04 Nisan 2026 11:28
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de tüm gözler 5 Nisan Pazar günü oynanacak Beşiktaş maçına çevrilmiş durumda. 

Şampiyonluk için 'olmazsa olmaz' gözüyle bakılan derbide 3 puandan başka çaresi olmayan teknik direktör Domenico Tedesco, kadro planlamasını büyük ölçüde netleştirdi.

Kritik mücadele öncesi, sakat oyuncuların takıma dönmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü.

10 FUTBOLCUNUN FORMASI HAZIR

Sahaya süreceği 10 ismi belirleyen İtalyan çalıştırıcıyı düşündüren tek nokta, sağ kanat tercihi oldu.

Kalede Ederson; savunmada Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent; orta sahada Guendouzi ve Kante'ye görev verecek olan tecrübeli çalıştırıcı, bu ikilinin önünde Asensio'yu oynatacak.

TEDESCO'NUN KANAT İKİLEMİ

Sol kanatta Kerem'i kullanacak olan 40 yaşındaki hoca, sağ kanatta ise Nene ya da Musaba arasındaki tercihini henüz yapmadı.

GOL UMUDU TALISCA OLACAK

Fenerbahçe'nin zorlu maçta ileri uçta gol umudu Anderson Talisca olacak.

Uzun sakatlığının ardından milli ara öncesi 4-1 kazanılan Gaziantep FK maçıyla yeniden formasına kavuşan Sambacı, derbiye özel olarak hazırlanıyor.

Domenico Tedesco'nun, fiziksel olarak eksiği kalmayan Brezilyalı oyuncusuyla yakından ilgilendiği ve fırsatları değerlendirmesi konusunda uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

TALISCA GÖZÜNÜ REKORA DİKTİ

Sakatlığı nedeniyle 5 maç kaçıran ve milli ara öncesi takıma geri dönen Anderson Talisca'nın aklı, kariyer rekorunda.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 21 gole ulaşan 32 yaşındaki futbolcu, 5 kez daha ağları havalandırırsa en iyi dönemini yaşayacak. 

Daha önce Al-Nassr forması giydiği 2023-2024 sezonunda 25 kez fileleri sarsan Brezilyalı yıldız, kendi rekorunu geliştirmek istiyor.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
