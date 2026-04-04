Domenico Tedesco'dan Beşiktaş planı! 10 forma hazır

Fenerbahçe'de tüm gözler 5 Nisan Pazar günü oynanacak Beşiktaş maçına çevrilmiş durumda.



Şampiyonluk için 'olmazsa olmaz' gözüyle bakılan derbide 3 puandan başka çaresi olmayan teknik direktör Domenico Tedesco, kadro planlamasını büyük ölçüde netleştirdi.



Kritik mücadele öncesi, sakat oyuncuların takıma dönmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü.



10 FUTBOLCUNUN FORMASI HAZIR



Sahaya süreceği 10 ismi belirleyen İtalyan çalıştırıcıyı düşündüren tek nokta, sağ kanat tercihi oldu.



Kalede Ederson; savunmada Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent; orta sahada Guendouzi ve Kante'ye görev verecek olan tecrübeli çalıştırıcı, bu ikilinin önünde Asensio'yu oynatacak.



TEDESCO'NUN KANAT İKİLEMİ



Sol kanatta Kerem'i kullanacak olan 40 yaşındaki hoca, sağ kanatta ise Nene ya da Musaba arasındaki tercihini henüz yapmadı.



GOL UMUDU TALISCA OLACAK



Fenerbahçe'nin zorlu maçta ileri uçta gol umudu Anderson Talisca olacak.



Uzun sakatlığının ardından milli ara öncesi 4-1 kazanılan Gaziantep FK maçıyla yeniden formasına kavuşan Sambacı, derbiye özel olarak hazırlanıyor.



Domenico Tedesco'nun, fiziksel olarak eksiği kalmayan Brezilyalı oyuncusuyla yakından ilgilendiği ve fırsatları değerlendirmesi konusunda uyarılarda bulunduğu öğrenildi.



TALISCA GÖZÜNÜ REKORA DİKTİ



Sakatlığı nedeniyle 5 maç kaçıran ve milli ara öncesi takıma geri dönen Anderson Talisca'nın aklı, kariyer rekorunda.



Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 21 gole ulaşan 32 yaşındaki futbolcu, 5 kez daha ağları havalandırırsa en iyi dönemini yaşayacak.



Daha önce Al-Nassr forması giydiği 2023-2024 sezonunda 25 kez fileleri sarsan Brezilyalı yıldız, kendi rekorunu geliştirmek istiyor.







