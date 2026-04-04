Domenico Tedesco'dan Beşiktaş planı! 10 forma hazır

Fenerbahçe'de tüm gözler 5 Nisan Pazar günü oynanacak Beşiktaş maçına çevrilmiş durumda.
Şampiyonluk için 'olmazsa olmaz' gözüyle bakılan derbide 3 puandan başka çaresi olmayan teknik direktör Domenico Tedesco, kadro planlamasını büyük ölçüde netleştirdi.
Kritik mücadele öncesi, sakat oyuncuların takıma dönmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü.
10 FUTBOLCUNUN FORMASI HAZIR
Sahaya süreceği 10 ismi belirleyen İtalyan çalıştırıcıyı düşündüren tek nokta, sağ kanat tercihi oldu.
Kalede Ederson; savunmada Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent; orta sahada Guendouzi ve Kante'ye görev verecek olan tecrübeli çalıştırıcı, bu ikilinin önünde Asensio'yu oynatacak.
TEDESCO'NUN KANAT İKİLEMİ
Sol kanatta Kerem'i kullanacak olan 40 yaşındaki hoca, sağ kanatta ise Nene ya da Musaba arasındaki tercihini henüz yapmadı.
GOL UMUDU TALISCA OLACAK
Fenerbahçe'nin zorlu maçta ileri uçta gol umudu Anderson Talisca olacak.
Uzun sakatlığının ardından milli ara öncesi 4-1 kazanılan Gaziantep FK maçıyla yeniden formasına kavuşan Sambacı, derbiye özel olarak hazırlanıyor.
Domenico Tedesco'nun, fiziksel olarak eksiği kalmayan Brezilyalı oyuncusuyla yakından ilgilendiği ve fırsatları değerlendirmesi konusunda uyarılarda bulunduğu öğrenildi.
TALISCA GÖZÜNÜ REKORA DİKTİ
Sakatlığı nedeniyle 5 maç kaçıran ve milli ara öncesi takıma geri dönen Anderson Talisca'nın aklı, kariyer rekorunda.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 21 gole ulaşan 32 yaşındaki futbolcu, 5 kez daha ağları havalandırırsa en iyi dönemini yaşayacak.
Daha önce Al-Nassr forması giydiği 2023-2024 sezonunda 25 kez fileleri sarsan Brezilyalı yıldız, kendi rekorunu geliştirmek istiyor.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Fenerbahçe derbiyi 90+11'de kazandı!
-
9
Noa Lang'tan Fenerbahçe maçı sonrası paylaşım!
-
8
Fenerbahçe'ye derbide kötü haber
-
7
Süper Lig Puan Durumu ve kalan maçlar!
-
6
Emmanuel Agbadou'dan penaltı pozisyonu için flaş açıklama!
-
5
Ertan Torunoğulları'ndan Galatasaray'a gönderme!
-
4
Ertuğrul Doğan'dan Onuralp Çakıroğlu paylaşımı
-
3
Fenerbahçe'nin 90+7'de kazandığı penaltı pozisyonu
-
2
Beşiktaş'tan Kadıköy'deki penaltı sonrası ilk tepki!
-
1
Fenerbahçe - Beşiktaş: 11'ler
- 01:33 beIN Trio'dan Fenerbahçe - Beşiktaş yorumları
- 01:31 Real Madrid'de Kylian Mbappe tepkisi!
- 01:23 Bernardo Silva'nın M. City'den ayrılacağı açıklandı
- 01:10 Emirhan Topçu'dan derbi sonrası açıklama: "Seneye de aynısı olacak"
- 00:32 Olaitan'dan derbi sonrası tepki: "Yapmayın"
- 00:23 Ndidi'den derbi sonrası tepki: "Hala anlamaya çalışıyorum"
- 00:10 Noa Lang'tan Fenerbahçe maçı sonrası paylaşım!
- 00:08 Mircea Lucescu komaya girdi
- 00:01 Fenerbahçe'den derbi sonrası üst üste paylaşımlar!
- 23:58 Murillo'dan sağlık durumu hakkında açıklama!
- 23:51 Hakan Çalhanoğlu inanılmaz attı, Inter 5'ledi!
- 23:26 Beşiktaş'ın derbi kabusu
- 23:07 Süper Lig Puan Durumu ve kalan maçlar!
- 23:05 Rıdvan Yılmaz: ''Facia bir karar''
- 22:54 Archie Brown: "Tedesco'nun varlığı çok önemli"
- 22:53 Ertan Torunoğulları'ndan Galatasaray'a gönderme!
- 22:51 Lig yanıyor! İşte zirvede kalan maçlar....
- 22:44 Fred: "Kerem Aktürkoğlu'na güvenimiz tamdı"
- 22:42 Emmanuel Agbadou'dan penaltı pozisyonu için flaş açıklama!
- 22:40 Derbi performansı göz doldurdu
- 22:26 Kerem Aktürkoğlu'ndan şampiyonluk için açıklama!
- 22:21 Beşiktaş'tan Kadıköy'deki penaltı sonrası ilk tepki!
- 22:14 Fenerbahçe'nin 90+7'de kazandığı penaltı pozisyonu
- 22:10 Fenerbahçe derbiyi 90+11'de kazandı!
- 21:59 Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu kalesinde devleşti
- 21:28 Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisindeki golü VAR'dan döndü
- 21:24 Beşiktaş'a kötü haber: Ndidi
- 21:24 Amed Sportif, Erokspor maçı öncesi hata yapmadı
- 20:27 Frankfurt, 2-0'ı koruyamadı
- 20:25 Fenerbahçe'ye derbide kötü haber
- 20:24 Ertuğrul Doğan'dan Onuralp Çakıroğlu paylaşımı
- 20:23 Umut Bozok: "Türk futbolunda bir şeyler oluyor!"
- 20:12 Eyüpspor'dan hakem kararlarına sert tepki!
- 20:00 Sami Uğurlu: "Aldığımız üç puan çok değerli"
- 19:36 İsmet Taşdemir: ''Play-Off potasına girmek istiyoruz''
- 19:33 Sergen Yalçın: "Bireysel yetenekler sonucu belirleyebilir"
- 19:28 Domenico Tedesco: "Rakibimizi iyi analiz ettik"
- 19:20 Fenerbahçe'den derbide bir ilk!
- 19:19 Sultanlar Ligi biletini alan iki takım belli oldu
- 19:17 Celta Vigo, Mestalla'yı yasa boğdu
- 19:03 Fenerbahçe - Beşiktaş: 11'ler
- 18:57 Antalyaspor, 10 kişilik Eyüpspor'a karşı ikinci yarı açıldı!
- 18:35 12 Bingölspor'da şampiyonluk sevinci yaşanıyor.
- 18:27 Sefer Yılmaz: ''İnşallah sonu Süper Lig olacak''
- 18:26 Union Berlin ile St. Pauli puanları paylaştı
- 18:21 Antalya'da 21. Uluslararası Runtalya Maratonu sona erdi
- 18:01 Yüzme milli takım seçmeleri sona erdi
- 17:58 Esenler Erokspor, 3 golle 3 puanı kaptı!
- 17:52 Yat yarışlarında 5. ayak mücadeleleri sona erdi
- 17:46 Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk, ligde zirveye oturdu!
- 17:44 İlhan Palut: ''Mücadeleden memnunum''
- 17:33 PSV tarih yazdı! Üst üste üçüncü şampiyonluk!
- 17:33 Thorsten Fink: "Ana hedefimiz Türkiye Kupası"
- 17:29 Gianmarco Pozzecco'dan Galatasaray taraftarına çağrı!
- 17:28 Recep Uçar: "Karagümrük'ün son sırada olması oyunlarının karşılığı değil"
- 17:24 Aleksandar Stanojevic: ''Asla pes etmeyeceğiz''
- 17:19 Galatasaray'dan Bursa karşısında farklı galibiyet!
- 17:18 Yelkende Techno 293 Dünya Şampiyonası İzmir'de başladı
- 17:13 Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 31. hafta tamamlandı
- 17:08 TFF 2. Lig'e yükselen ilk iki takım belli oldu
Real Madrid'de Kylian Mbappe tepkisi!
Bernardo Silva'nın M. City'den ayrılacağı açıklandı
Frankfurt, 2-0'ı koruyamadı
Celta Vigo, Mestalla'yı yasa boğdu
Union Berlin ile St. Pauli puanları paylaştı
Dominik Szoboszlai'den geleceği için mesaj!
Getafe, Bilbao'ya puan kaptırmadı!
Kenan Karaman, Schalke'yi şampiyonluğa taşıyor!
Harry Kane Real Madrid maçına yetişecek mi?
Ronaldinho'dan Lamine Yamal'a övgü
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|27
|20
|4
|3
|63
|20
|64
|2
|Fenerbahçe
|28
|18
|9
|1
|62
|28
|63
|3
|Trabzonspor
|28
|19
|6
|3
|55
|30
|63
|4
|Beşiktaş
|28
|15
|7
|6
|49
|32
|52
|5
|Göztepe
|27
|12
|10
|5
|32
|20
|46
|6
|Başakşehir
|27
|12
|7
|8
|44
|30
|43
|7
|Samsunspor
|27
|8
|12
|7
|31
|33
|36
|8
|Gaziantep FK
|28
|8
|10
|10
|37
|47
|34
|9
|Kocaelispor
|27
|9
|6
|12
|23
|32
|33
|10
|Alanyaspor
|28
|6
|14
|8
|34
|33
|32
|11
|Konyaspor
|28
|7
|10
|11
|33
|41
|31
|12
|Rizespor
|27
|7
|9
|11
|33
|38
|30
|13
|Antalyaspor
|28
|7
|7
|14
|28
|43
|28
|14
|Kasımpaşa
|28
|6
|9
|13
|25
|38
|27
|15
|Gençlerbirliği
|28
|6
|7
|15
|28
|39
|25
|16
|Kayserispor
|28
|4
|11
|13
|21
|50
|23
|17
|Eyüpspor
|28
|5
|7
|16
|19
|41
|22
|18
|Karagümrük
|28
|5
|5
|18
|26
|48
|20