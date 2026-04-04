05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Fenerbahçe Beko'nun konuğu Yukatel Merkezefendi Belediyesi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 25. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i ağırlayacak.

calendar 04 Nisan 2026 10:13
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 25. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele 15.30'da başlayacak ve beIN Sports 5'ten canlı yayınlanacak.

Mücadeleyi Mehmet Şahin, Ziya Özorhon ve Tolga Edis hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 24 maçta 20 galibiyet elde etti. Son lig maçında Bursaspor Basketbol'a konuk olan sarı lacivertliler uzatmaya giden mücadelede 89-83'lük skorla mağlup oldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 24 maçta 14 galibiyet elde eden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, puan cetvelinin dokuzuncu sırasında yer alıyor. Son olarak evinde Aliağa Petkim Spor'u konuk eden Denizli temsilcisi sahadan 92-80'lik skorla galip ayrıldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
