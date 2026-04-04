Fenerbahçe Beko'nun konuğu Yukatel Merkezefendi Belediyesi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 25. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i konuk edecek.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele 15.30'da başlayacak ve beIN Sports 5'ten canlı yayınlanacak.



Mücadeleyi Mehmet Şahin, Ziya Özorhon ve Tolga Edis hakem üçlüsü yönetecek.



Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 24 maçta 20 galibiyet elde etti. Son lig maçında Bursaspor Basketbol'a konuk olan sarı lacivertliler uzatmaya giden mücadelede 89-83'lük skorla mağlup oldu.



Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 24 maçta 14 galibiyet elde eden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, puan cetvelinin dokuzuncu sırasında yer alıyor. Son olarak evinde Aliağa Petkim Spor'u konuk eden Denizli temsilcisi sahadan 92-80'lik skorla galip ayrıldı.



