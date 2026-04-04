05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Okan Buruk'tan mesaj: "Şampiyonluğun önü açılacak"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor maçı öncesi öğrencileriyle bir konuşma gerçekleştirdi.

calendar 04 Nisan 2026 09:23
Haber: Türkiye, Fotoğraf: Imago
Şampiyonlar Ligi'nde 1-0'lık galibiyetin rövanşında Liverpool'a deplasmanda 4-0 yenilerek Avrupa defterini kapatan Galatasaray, millî ara dönüşünde artık gözünü lige çevirdi. Sarı kırmızılılar, en yakın takipçilerinden birisi olan Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Teknik direktör Okan Buruk, oyuncularıyla yaptığı toplantıda Trabzonspor galibiyetinin şampiyonluk düğümünü çözeceğini söyledi.

OKAN BURUK'TAN MESAJ

Şampiyonlar Ligi dönüşlerinde yaşadıkları puan kayıplarına da dikkati çeken Buruk "90 dakika mücadeleyi bırakma yok. Bu maçı kazanırsak üst üste dördüncü şampiyonluğumuzun önü açılacak. Kalan maçlarda çok daha rahat olacağız. O yüzden galibiyetten başka bir sonucu aklınızdan bile geçirmeyin" dedi.

Okan Buruk, Trabzonspor'un dev golcüsü Paul Onuachu'yu Davinson Sanchez ile kilitlemeyi planlıyor.

ZİRVE YARIŞI KIZIŞACAK

Ligde geride kalan 27 haftada bir maçı eksik olmasına rağmen Galatasaray 64 puanla lider durumda. 60 puana sahip olan Trabzonspor ise averajla üçüncü sırada bulunuyor. Bordo mavililer, sahasında Galatasaray'ı yenerek yarışa tutunmak istiyor. Sarı kırmızılılar ise deplasmandan zaferle dönüp, eksik maçını da kazanarak rakipleriyle arayı iyice açmayı hedefliyor. Ligde uzun bir aradan sonra beş maçlık galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında evindeki 930 günlük galibiyet hasretine de son vermeye çalışacak. Trabzonspor'da Oulai, Galatasaray'da ise Sane kart cezalısı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
