Forma yarışında Djalo öne çıkıyor

Beşiktaş'ta derbi öncesi stoper mevkiindeki çekişme dikkat çekiyor.



Emirhan Topçu sakatlığını atlatıp rekabete dahil olurken son haftalarda dönüşümlü oynayan Djalo ve Uduokhai de formayı isteyen diğer isimler.



Teknik direktör Sergen Yalçın, derbi özelinde Djalo'yu bir adım önde tutuyor. Emirhan'ın sakatlıktan yeni çıkmış olması nedeniyle maç eksiği bulunurken Djalo'nun, Agbadou'ya eşlik etmesi bekleniyor.



