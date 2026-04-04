Victor Osimhen, erken dönebilir!

Liverpool'la oynanan rövanş maçında kolu kırılan ve ameliyat edilen Victor Osimhen'in 26 Nisan'daki Fenerbahçe derbisiyle birlikte sahalara dönmesi bekleniyordu. Ancak Nijeryalı oyuncu, beklenenden daha erken dönebilir.
Osimhen, Fenerbahçe derbisinden bir hafta ligde oynanacak Gençlerbirliği maçında kadroda yer alabilir.
Galatasaray'da bu sezon 29 maçta süre bulan Osimhen, 19 gol attı ve 7 asist yaptı.
