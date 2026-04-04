Fenerbahçe'ye Sofyan Amrabat müjdesi!

DÜNYA KUPASI ÖNCESİ KRİTİK HAMLE

Fenerbahçe 'nin sezon başında Real Betis'e kiralık olarak gönderdiği Faslı oyuncu Sofyan Amrabat, İspanyol takımında gösterdiği etkileyici performansla dikkat çekiyor.Sezona iyi bir başlangıç yapan tecrübeli ön libero, daha sonra yaşadığı sakatlıklar ve Afrika Uluslar Kupası'na katılması nedeniyle bir süre takımından ayrı kalsa da son haftalarda yeniden sahalara dönmeyi başardı.

İspanyol basınından ABC'nin haberine göre;

Real Betis yetkilileri, Fas Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'na katılacak olan Sofyan Amrabat'ın piyasa değerinin artabileceğinden endişe ediyor.Bu nedenle Endülüs kulübünün transferi bitirmek için net bir son tarih belirlediği ve 11 Haziran'da başlayacak olan Dünya Kupası öncesinde Amrabat ile yeni sözleşme yapılmasının planlandığı belirtildi.Haber detayında, yakın zamanda Faslı oyuncunun temsilcileriyle görüşüldüğü, Fenerbahçe'den aldığı mevcut maaşının yüksek olması nedeniyle ücretinde indirim yapmasının istendiği ifade edildi.Betis'in ayrıca sarı lacivertli kulübün talep ettiği 12 milyon euroluk bonservis bedelini düşürmek için sıkı bir pazarlığa girdiği de ileri sürüldü.