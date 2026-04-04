05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Fenerbahçe'ye Sofyan Amrabat müjdesi!

Fenerbahçe'den Real Betis'e kiralık olarak giden Sofyan Amrabat'ın İspanyol takımındaki geleceği netleşiyor. Faslı ön liberonun bonservisini almak isteyen Betis'te, bu transferin gerçekleşmesi için son tarih belli oldu.

calendar 04 Nisan 2026 12:51
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'nin sezon başında Real Betis'e kiralık olarak gönderdiği Faslı oyuncu Sofyan Amrabat, İspanyol takımında gösterdiği etkileyici performansla dikkat çekiyor.

Sezona iyi bir başlangıç yapan tecrübeli ön libero, daha sonra yaşadığı sakatlıklar ve Afrika Uluslar Kupası'na katılması nedeniyle bir süre takımından ayrı kalsa da son haftalarda yeniden sahalara dönmeyi başardı.

29 yaşındaki oyuncunun performansı hem Betis taraftarını hem de teknik heyeti ikna ederken, yönetimin de Amrabat'ın bonservisini almak için şimdiden harekete geçtiği öne sürüldü.

DÜNYA KUPASI ÖNCESİ KRİTİK HAMLE
 İspanyol basınından ABC'nin haberine göre; Real Betis yetkilileri, Fas Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'na katılacak olan Sofyan Amrabat'ın piyasa değerinin artabileceğinden endişe ediyor.

Bu nedenle Endülüs kulübünün transferi bitirmek için net bir son tarih belirlediği ve 11 Haziran'da başlayacak olan Dünya Kupası öncesinde Amrabat ile yeni sözleşme yapılmasının planlandığı belirtildi. 

MAAŞ İNDİRİMİ VE PAZARLIK SÜRECİ

Haber detayında, yakın zamanda Faslı oyuncunun temsilcileriyle görüşüldüğü, Fenerbahçe'den aldığı mevcut maaşının yüksek olması nedeniyle ücretinde indirim yapmasının istendiği ifade edildi.

Betis'in ayrıca sarı lacivertli kulübün talep ettiği 12 milyon euroluk bonservis bedelini düşürmek için sıkı bir pazarlığa girdiği de ileri sürüldü. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.