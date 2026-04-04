Sultanlar Ligi'nde play-off etabının programı güncellendi!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final ve 3-4 etapları maç programında değişiklik yapıldı.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre güncel program şöyle:
Final etabı
7 Nisan:
17.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel)
11 Nisan:
17.00 VakıfBank-Fenerbahçe Medicana (Vakıfbank)
13 Nisan:
19.00 VakıfBank-Fenerbahçe Medicana (Vakıfbank)
16 Nisan (Gerekirse):
19.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel)
19 Nisan (Gerekirse):
19.00 VakıfBank-Fenerbahçe Medicana (Vakıfbank)
3-4 etabı
8 Nisan:
17.00 Eczacıbaşı Dynavit-Zeren Spor (Eczacıbaşı)
11 Nisan:
13.00 Zeren Spor-Eczacıbaşı Dynavit (TVF Ziraat Bankkart)
13 Nisan:
16.00 Zeren Spor-Eczacıbaşı Dynavit (TVF Ziraat Bankkart)
