Newcastle United'da Trippier'e veda!

Newcastle United'da Kieran Trippier ile yollar ayrılıyor.



İngiliz ekibi, 35 yaşındaki sağ bekin sözleşmesinin bitmesiyle birlikte sezon sonunda kulüpten ayrılacağını açıkladı.



Newcastle United'da bu sezon 34 maçta süre bulan Trippier, 4 asist yaptı.



Newcastle United'dan Trippier için yapılan açıklama şu şekilde:



"Newcastle United'a dört buçuk yıl boyunca sunduğu olağanüstü hizmetin ardından, Kieran Trippier'in bu yaz sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte kulüpten ayrılacağını teyit ediyoruz.



Kieran, kulübün küme düşme hattında olduğu ocak 2022'de takıma katıldı ve kulübün 70 yıldır kazandığı ilk ulusal kupayı kaldırmasında hayati bir rol oynadı."



