Göztepe'nin Avrupa şampiyonu sutopu takımında hedef 'çifte kupa'

Avrupa Sutopu Challenger Kupası'nı kazanan Göztepe Kadın Sutopu Takımı, ligde de şampiyon olup sezonu çifte kupayla tamamlamak istiyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde 2011 yılında kurulan, 2023-24 ve 2024-25 sezonlarında üst üste Avrupa Sutopu Challenger Kupası'nı kazanan sutopu takımı, bu sezon başında Göztepe kulübüne katıldı.
Avrupa kupasında bu yıl İzmir'deki ikinci ön eleme turunda grubunu yenilgisiz tamamlayarak 4'lü Final etabına yükselen sarı-kırmızılılar, geçen ay Malta'da gerçekleştirilen etapta finalde Hırvatistan takımı VK Jadran Split'i 16-7 mağlup etti.
Göztepe, bu sonuçla Avrupa Sutopu Challenger Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.
Avrupa'daki başarısını ligde de sürdürmek isteyen İzmir temsilcisi, Kadınlar 1. Lig'inde şampiyonluk için çalışmalarını sürdürüyor.
- "Biz hep ilk sıralara bakıyoruz"
Başantrenör Evangelos Pateros, AA muhabirine, Avrupa hayallerinin 3 yıl önce başladığını ve 3 kupayla bunu başardıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Öncesinde belediye takımı olarak Avrupa kupası almanın kendilerini motive ettiğini dile getiren Pateros, "Üçüncü yılda üçüncü kupayı kazandık. Bu bizim programımızdaydı. Bir sonraki yıl için hazırlık yapmaya çalışıyoruz." dedi.
Gelecek sezon bir üst kupa olan konferans kupasına katılmak istediklerini ifade eden Pateros, şöyle konuştu:
"Biz hep ilk sıralara bakıyoruz. Hazır olduğumuzda birinci sırayı almaya çalışacağız ve konferans kupasına katılacağız. Konferans kupasından sonra da şampiyonlar ligini hedefliyoruz. Hayalimiz, takımımızı hazırlayıp bu başarıya ulaşmak. Oyuncularımızın yüzde 70-80'inin İzmir'den, akademilerimizden gelmesi çok önemli. Çünkü çok güçlü akademimiz var ve bu akademilerdeki çocuklarla çalışarak takımı şampiyonlar liginde temsil etmek istiyoruz. Bu bizim hayalimiz, takımı şampiyonlar liginde temsil etmek."
Ligde finale çıkmak istediklerini vurgulayan Pateros, "Birincilik için mücadele edeceğiz. Çalışmalarımıza ve oyuncularımıza inanıyoruz. Hayalimizi gerçekleştirmek için çok çalışacağız. Çünkü şampiyonluğu tekrar kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Takım kaptanı Kübra Kuş da takımın parçası olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Gururlu olduklarını anlatan Kübra Kuş, "Sezon başından beri Avrupa kupasını hedef koymuştuk kendimize. Şimdi onu tamamladık. Bugünden itibaren de lige odaklanacağız. Ligde yarı finallere kaldık doğrudan. Yoğun bir hazırlık dönemimiz olacak. Türkiye kupasını da alıp Göztepe'ye bir senede ikinci kupamızı getirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Göztepe'nin Avrupa şampiyonu sutopu takımında hedef "çifte kupa"
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Fenerbahçe derbiyi 90+11'de kazandı!
-
9
Noa Lang'tan Fenerbahçe maçı sonrası paylaşım!
-
8
Fenerbahçe'ye derbide kötü haber
-
7
Süper Lig Puan Durumu ve kalan maçlar!
-
6
Emmanuel Agbadou'dan penaltı pozisyonu için flaş açıklama!
-
5
Ertan Torunoğulları'ndan Galatasaray'a gönderme!
-
4
Ertuğrul Doğan'dan Onuralp Çakıroğlu paylaşımı
-
3
Fenerbahçe'nin 90+7'de kazandığı penaltı pozisyonu
-
2
Beşiktaş'tan Kadıköy'deki penaltı sonrası ilk tepki!
-
1
Fenerbahçe - Beşiktaş: 11'ler
- 01:33 beIN Trio'dan Fenerbahçe - Beşiktaş yorumları
- 01:31 Real Madrid'de Kylian Mbappe tepkisi!
- 01:23 Bernardo Silva'nın M. City'den ayrılacağı açıklandı
- 01:10 Emirhan Topçu'dan derbi sonrası açıklama: "Seneye de aynısı olacak"
- 00:32 Olaitan'dan derbi sonrası tepki: "Yapmayın"
- 00:23 Ndidi'den derbi sonrası tepki: "Hala anlamaya çalışıyorum"
- 00:10 Noa Lang'tan Fenerbahçe maçı sonrası paylaşım!
- 00:08 Mircea Lucescu komaya girdi
- 00:01 Fenerbahçe'den derbi sonrası üst üste paylaşımlar!
- 23:58 Murillo'dan sağlık durumu hakkında açıklama!
- 23:51 Hakan Çalhanoğlu inanılmaz attı, Inter 5'ledi!
- 23:26 Beşiktaş'ın derbi kabusu
- 23:07 Süper Lig Puan Durumu ve kalan maçlar!
- 23:05 Rıdvan Yılmaz: ''Facia bir karar''
- 22:54 Archie Brown: "Tedesco'nun varlığı çok önemli"
- 22:53 Ertan Torunoğulları'ndan Galatasaray'a gönderme!
- 22:51 Lig yanıyor! İşte zirvede kalan maçlar....
- 22:44 Fred: "Kerem Aktürkoğlu'na güvenimiz tamdı"
- 22:42 Emmanuel Agbadou'dan penaltı pozisyonu için flaş açıklama!
- 22:40 Derbi performansı göz doldurdu
- 22:26 Kerem Aktürkoğlu'ndan şampiyonluk için açıklama!
- 22:21 Beşiktaş'tan Kadıköy'deki penaltı sonrası ilk tepki!
- 22:14 Fenerbahçe'nin 90+7'de kazandığı penaltı pozisyonu
- 22:10 Fenerbahçe derbiyi 90+11'de kazandı!
- 21:59 Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu kalesinde devleşti
- 21:28 Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisindeki golü VAR'dan döndü
- 21:24 Beşiktaş'a kötü haber: Ndidi
- 21:24 Amed Sportif, Erokspor maçı öncesi hata yapmadı
- 20:27 Frankfurt, 2-0'ı koruyamadı
- 20:25 Fenerbahçe'ye derbide kötü haber
- 20:24 Ertuğrul Doğan'dan Onuralp Çakıroğlu paylaşımı
- 20:23 Umut Bozok: "Türk futbolunda bir şeyler oluyor!"
- 20:12 Eyüpspor'dan hakem kararlarına sert tepki!
- 20:00 Sami Uğurlu: "Aldığımız üç puan çok değerli"
- 19:36 İsmet Taşdemir: ''Play-Off potasına girmek istiyoruz''
- 19:33 Sergen Yalçın: "Bireysel yetenekler sonucu belirleyebilir"
- 19:28 Domenico Tedesco: "Rakibimizi iyi analiz ettik"
- 19:20 Fenerbahçe'den derbide bir ilk!
- 19:19 Sultanlar Ligi biletini alan iki takım belli oldu
- 19:17 Celta Vigo, Mestalla'yı yasa boğdu
- 19:03 Fenerbahçe - Beşiktaş: 11'ler
- 18:57 Antalyaspor, 10 kişilik Eyüpspor'a karşı ikinci yarı açıldı!
- 18:35 12 Bingölspor'da şampiyonluk sevinci yaşanıyor.
- 18:27 Sefer Yılmaz: ''İnşallah sonu Süper Lig olacak''
- 18:26 Union Berlin ile St. Pauli puanları paylaştı
- 18:21 Antalya'da 21. Uluslararası Runtalya Maratonu sona erdi
- 18:01 Yüzme milli takım seçmeleri sona erdi
- 17:58 Esenler Erokspor, 3 golle 3 puanı kaptı!
- 17:52 Yat yarışlarında 5. ayak mücadeleleri sona erdi
- 17:46 Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk, ligde zirveye oturdu!
- 17:44 İlhan Palut: ''Mücadeleden memnunum''
- 17:33 PSV tarih yazdı! Üst üste üçüncü şampiyonluk!
- 17:33 Thorsten Fink: "Ana hedefimiz Türkiye Kupası"
- 17:29 Gianmarco Pozzecco'dan Galatasaray taraftarına çağrı!
- 17:28 Recep Uçar: "Karagümrük'ün son sırada olması oyunlarının karşılığı değil"
- 17:24 Aleksandar Stanojevic: ''Asla pes etmeyeceğiz''
- 17:19 Galatasaray'dan Bursa karşısında farklı galibiyet!
- 17:18 Yelkende Techno 293 Dünya Şampiyonası İzmir'de başladı
- 17:13 Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 31. hafta tamamlandı
- 17:08 TFF 2. Lig'e yükselen ilk iki takım belli oldu
Real Madrid'de Kylian Mbappe tepkisi!
Bernardo Silva'nın M. City'den ayrılacağı açıklandı
Frankfurt, 2-0'ı koruyamadı
Celta Vigo, Mestalla'yı yasa boğdu
Union Berlin ile St. Pauli puanları paylaştı
Dominik Szoboszlai'den geleceği için mesaj!
Getafe, Bilbao'ya puan kaptırmadı!
Kenan Karaman, Schalke'yi şampiyonluğa taşıyor!
Harry Kane Real Madrid maçına yetişecek mi?
Ronaldinho'dan Lamine Yamal'a övgü
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|27
|20
|4
|3
|63
|20
|64
|2
|Fenerbahçe
|28
|18
|9
|1
|62
|28
|63
|3
|Trabzonspor
|28
|19
|6
|3
|55
|30
|63
|4
|Beşiktaş
|28
|15
|7
|6
|49
|32
|52
|5
|Göztepe
|27
|12
|10
|5
|32
|20
|46
|6
|Başakşehir
|27
|12
|7
|8
|44
|30
|43
|7
|Samsunspor
|27
|8
|12
|7
|31
|33
|36
|8
|Gaziantep FK
|28
|8
|10
|10
|37
|47
|34
|9
|Kocaelispor
|27
|9
|6
|12
|23
|32
|33
|10
|Alanyaspor
|28
|6
|14
|8
|34
|33
|32
|11
|Konyaspor
|28
|7
|10
|11
|33
|41
|31
|12
|Rizespor
|27
|7
|9
|11
|33
|38
|30
|13
|Antalyaspor
|28
|7
|7
|14
|28
|43
|28
|14
|Kasımpaşa
|28
|6
|9
|13
|25
|38
|27
|15
|Gençlerbirliği
|28
|6
|7
|15
|28
|39
|25
|16
|Kayserispor
|28
|4
|11
|13
|21
|50
|23
|17
|Eyüpspor
|28
|5
|7
|16
|19
|41
|22
|18
|Karagümrük
|28
|5
|5
|18
|26
|48
|20