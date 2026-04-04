05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Göztepe'nin Avrupa şampiyonu sutopu takımında hedef "çifte kupa"

Avrupa Sutopu Challenger Kupası'nı kazanan Göztepe Kadın Sutopu Takımı, ligde de şampiyon olup sezonu çifte kupayla tamamlamak istiyor.

calendar 04 Nisan 2026 12:44
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Göztepe'nin Avrupa şampiyonu sutopu takımında hedef 'çifte kupa'
Avrupa Sutopu Challenger Kupası'nı kazanan Göztepe Kadın Sutopu Takımı, ligde de şampiyon olup sezonu çifte kupayla tamamlamak istiyor. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde 2011 yılında kurulan, 2023-24 ve 2024-25 sezonlarında üst üste Avrupa Sutopu Challenger Kupası'nı kazanan sutopu takımı, bu sezon başında Göztepe kulübüne katıldı.

Avrupa kupasında bu yıl İzmir'deki ikinci ön eleme turunda grubunu yenilgisiz tamamlayarak 4'lü Final etabına yükselen sarı-kırmızılılar, geçen ay Malta'da gerçekleştirilen etapta finalde Hırvatistan takımı VK Jadran Split'i 16-7 mağlup etti.

Göztepe, bu sonuçla Avrupa Sutopu Challenger Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Avrupa'daki başarısını ligde de sürdürmek isteyen İzmir temsilcisi, Kadınlar 1. Lig'inde şampiyonluk için çalışmalarını sürdürüyor.

- "Biz hep ilk sıralara bakıyoruz"

Başantrenör Evangelos Pateros, AA muhabirine, Avrupa hayallerinin 3 yıl önce başladığını ve 3 kupayla bunu başardıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Öncesinde belediye takımı olarak Avrupa kupası almanın kendilerini motive ettiğini dile getiren Pateros, "Üçüncü yılda üçüncü kupayı kazandık. Bu bizim programımızdaydı. Bir sonraki yıl için hazırlık yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Gelecek sezon bir üst kupa olan konferans kupasına katılmak istediklerini ifade eden Pateros, şöyle konuştu:

"Biz hep ilk sıralara bakıyoruz. Hazır olduğumuzda birinci sırayı almaya çalışacağız ve konferans kupasına katılacağız. Konferans kupasından sonra da şampiyonlar ligini hedefliyoruz. Hayalimiz, takımımızı hazırlayıp bu başarıya ulaşmak. Oyuncularımızın yüzde 70-80'inin İzmir'den, akademilerimizden gelmesi çok önemli. Çünkü çok güçlü akademimiz var ve bu akademilerdeki çocuklarla çalışarak takımı şampiyonlar liginde temsil etmek istiyoruz. Bu bizim hayalimiz, takımı şampiyonlar liginde temsil etmek."

Ligde finale çıkmak istediklerini vurgulayan Pateros, "Birincilik için mücadele edeceğiz. Çalışmalarımıza ve oyuncularımıza inanıyoruz. Hayalimizi gerçekleştirmek için çok çalışacağız. Çünkü şampiyonluğu tekrar kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Takım kaptanı Kübra Kuş da takımın parçası olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Gururlu olduklarını anlatan Kübra Kuş, "Sezon başından beri Avrupa kupasını hedef koymuştuk kendimize. Şimdi onu tamamladık. Bugünden itibaren de lige odaklanacağız. Ligde yarı finallere kaldık doğrudan. Yoğun bir hazırlık dönemimiz olacak. Türkiye kupasını da alıp Göztepe'ye bir senede ikinci kupamızı getirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
