Göztepe'nin Avrupa şampiyonu sutopu takımında hedef 'çifte kupa'

Avrupa Sutopu Challenger Kupası'nı kazanan Göztepe Kadın Sutopu Takımı, ligde de şampiyon olup sezonu çifte kupayla tamamlamak istiyor.



İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde 2011 yılında kurulan, 2023-24 ve 2024-25 sezonlarında üst üste Avrupa Sutopu Challenger Kupası'nı kazanan sutopu takımı, bu sezon başında Göztepe kulübüne katıldı.



Avrupa kupasında bu yıl İzmir'deki ikinci ön eleme turunda grubunu yenilgisiz tamamlayarak 4'lü Final etabına yükselen sarı-kırmızılılar, geçen ay Malta'da gerçekleştirilen etapta finalde Hırvatistan takımı VK Jadran Split'i 16-7 mağlup etti.



Göztepe, bu sonuçla Avrupa Sutopu Challenger Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.



Avrupa'daki başarısını ligde de sürdürmek isteyen İzmir temsilcisi, Kadınlar 1. Lig'inde şampiyonluk için çalışmalarını sürdürüyor.



- "Biz hep ilk sıralara bakıyoruz"



Başantrenör Evangelos Pateros, AA muhabirine, Avrupa hayallerinin 3 yıl önce başladığını ve 3 kupayla bunu başardıkları için mutlu olduklarını söyledi.



Öncesinde belediye takımı olarak Avrupa kupası almanın kendilerini motive ettiğini dile getiren Pateros, "Üçüncü yılda üçüncü kupayı kazandık. Bu bizim programımızdaydı. Bir sonraki yıl için hazırlık yapmaya çalışıyoruz." dedi.



Gelecek sezon bir üst kupa olan konferans kupasına katılmak istediklerini ifade eden Pateros, şöyle konuştu:



"Biz hep ilk sıralara bakıyoruz. Hazır olduğumuzda birinci sırayı almaya çalışacağız ve konferans kupasına katılacağız. Konferans kupasından sonra da şampiyonlar ligini hedefliyoruz. Hayalimiz, takımımızı hazırlayıp bu başarıya ulaşmak. Oyuncularımızın yüzde 70-80'inin İzmir'den, akademilerimizden gelmesi çok önemli. Çünkü çok güçlü akademimiz var ve bu akademilerdeki çocuklarla çalışarak takımı şampiyonlar liginde temsil etmek istiyoruz. Bu bizim hayalimiz, takımı şampiyonlar liginde temsil etmek."



Ligde finale çıkmak istediklerini vurgulayan Pateros, "Birincilik için mücadele edeceğiz. Çalışmalarımıza ve oyuncularımıza inanıyoruz. Hayalimizi gerçekleştirmek için çok çalışacağız. Çünkü şampiyonluğu tekrar kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Takım kaptanı Kübra Kuş da takımın parçası olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.



Gururlu olduklarını anlatan Kübra Kuş, "Sezon başından beri Avrupa kupasını hedef koymuştuk kendimize. Şimdi onu tamamladık. Bugünden itibaren de lige odaklanacağız. Ligde yarı finallere kaldık doğrudan. Yoğun bir hazırlık dönemimiz olacak. Türkiye kupasını da alıp Göztepe'ye bir senede ikinci kupamızı getirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



