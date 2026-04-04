Haber Tarihi: 04 Nisan 2026 12:34 -
Güncelleme Tarihi:
04 Nisan 2026 12:34
Elektriğe ve doğalgaza zam geldi mi? 4 Nisan 2026
Ekonomi piyasalarında ve milyonlarca vatandaşın gündeminde şok etkisi yaratan o son dakika gelişmesi duyuruldu! Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve BOTAŞ'tan gelen peş peşe açıklamalarla birlikte faturaları doğrudan etkileyecek olan o devasa zamlar resmileşti. Son dönemde artan enerji maliyetleri nedeniyle "Fiyatlar artacak mı?" endişesi taşıyan vatandaşlar, güne kötü bir sürprizle uyandı. Hafta sonu arama motorlarında fırtınalar kopartan ve en çok aratılan soru belli oldu: Elektriğe ve doğalgaza zam geldi mi? 4 Nisan 2026 elektrik ve doğalgaz zammı yüzde kaç oldu, yeni faturalar ne kadar gelecek? İşte milyonların cebini yakacak olan o dev zam dalgasının tüm resmi detayları…
Enflasyon rakamları ve akaryakıt zamlarının hemen ardından gelen bu haber, bütçe planlaması yapan vatandaşlar için hesapları bir kez daha değiştirdi. Kademeli tarife detayları ve güncel oranlar için araştırmalarını hızlandıran hane halkı ve esnaf, yeni faturalarının ne kadar geleceğini hesaplamaya başladı. Peki, resmi rakamlar ne diyor?
ELEKTRİĞE VE DOĞALGAZA ZAM GELDİ Mİ? (4 NİSAN 2026 KARARI)Kısa ve net cevap: Evet, EPDK ve BOTAŞ tarafından alınan kararla hem elektriğe hem de doğalgaza dev bir zam yapıldı! EPDK'dan yapılan son dakika açıklamasına göre; üretim ve dağıtım maliyetlerinde yaşanan ciddi artışlar gerekçe gösterilerek, 4 Nisan 2026 Cumartesi (bugün) gününden itibaren geçerli olmak üzere evlerde kullanılan elektrik ve doğalgazın fiyatında %25 oranında artışa gidildi.YENİ ELEKTRİK ZAMMI VE FATURA HESAPLAMASIElektrik tüketimindeki zam oranları, abone gruplarına göre farklılık gösteriyor. Açıklanan resmi rakamlara göre yeni tarifedeki artış oranları şu şekilde:Mesken (Konut) Aboneleri: %25 oranında zamlandı.Tarımsal Faaliyetler: %24,8 oranında zamlandı.Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü: %17,5 oranında zamlandı.Sanayi (Orta Gerilim) Aboneleri: %5,8 oranında zamlandı.Yeni Fatura Ne Kadar Oldu? Yapılan %25'lik bu dev artışla beraber, aylık ortalama 100 kilovatsaat (kWh) elektrik tüketimi olan bir standart mesken (ev) abonesinin cebinden çıkacak yeni fatura tutarı 323,8 TL'ye yükseldi.
BOTAŞ DUYURDU: DOĞALGAZDA "KADEMELİ FİYAT" DÖNEMİ BAŞLADI!Doğalgaz cephesinde ise sadece zammın ötesinde sistemsel bir değişikliğe de gidildi. BOTAŞ'ın yayımladığı yeni tarifeye göre:Konut (Evsel) Tüketicileri: Doğalgazda ortalama %25 oranında zamma gidilirken, uzun süredir konuşulan "kademeli fiyat uygulaması" da 4 Nisan itibarıyla resmen devreye girdi. Yani artık doğalgazda da tıpkı elektrikte olduğu gibi tüketim miktarına bağlı olarak daha yüksek bir birim fiyat işleyecek.Sanayi Aboneleri: %18,61 oranında zam.Elektrik Üretim Santralleri: %19,42 oranında zam.
