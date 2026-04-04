Ekleristan battı mı? Ekleristan iflas mı etti, neden kapandı?

Mahalle aralarına kadar yayılan ve yüzlerce kişiye istihdam sağlayan dev markanın akıbeti netleşti. Planlarını tatlı krizine göre yapan ancak kepenklerle karşılaşan tüketiciler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, dev markanın sonunu getiren o mahkeme kararı ne diyor?

Kısa ve net cevap: Evet, Türkiye genelinde 400'ün üzerinde şubesi bulunan Ekleristan resmen iflas etti! Bursa 1'inci Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen davada; Ekleristan Gıda, Cevizden Gıda ve Snowland Taşımacılık şirketlerinin konkordato (iflas anlaşması) talepleri mahkeme heyeti tarafından kesin olarak reddedildi. Alınan kararla birlikte her üç şirket için de 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla resmen iflas kararı verildi. Karar, Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanarak tescillendi ve şirketin tüm ticari faaliyetleri resmen sona erdi.

Uzun bir süredir finansal zorluklarla boğuşan ve toparlanmak için mahkemeden süre (konkordato mühleti) isteyen Ekleristan yönetimi, mali tabloları düzeltmeyi başaramadı. Mahkemenin verdiği kararın ardından süreç şu şekilde işleyecek:

Tüm Tedbirler Kaldırıldı: Davacı şirketlere daha önce tanınan konkordato mühletine ilişkin tüm tedbirler mahkeme kararıyla kaldırıldı.

Komiserin Görevi Bitti: Şirketleri denetlemek üzere atanan Konkordato Komiseri Nesrin Beşe'nin görevine son verildi.

Tasfiye Süreci Başladı: İflas süreci "basit tasfiye" usulüyle yürütülecek. Şirketlerin borç ve alacak dökümlerinin çıkarılması, varlıklarının (demirbaş, marka değeri vb.) satışı ve alacaklıların taleplerinin değerlendirilmesi süreci bundan sonra doğrudan Bursa İflas Müdürlüğü tarafından yönetilecek.

Bu kararla birlikte, markanın doğrudan kendi bünyesindeki işletmelerin yanı sıra ülke geneline yayılmış franchise (bayilik) şubelerinin de faaliyetleri fiilen sona ermiş oldu.