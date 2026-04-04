Haber Tarihi: 04 Nisan 2026 10:34 -
Güncelleme Tarihi:
04 Nisan 2026 11:34
Ekleristan battı mı? Ekleristan iflas mı etti, neden kapandı?
Yeme-içme sektöründe deprem etkisi yaratan çok acı bir son dakika haberi geldi! Türkiye'nin dört bir yanında, 61 ilde faaliyet gösteren ve rengarenk tatlılarıyla bilinen dev franchise zinciri Ekleristan cephesinde yaşanan mali kriz, en kötü senaryoyla sonuçlandı. Bir süredir ekonomik dar boğazdan geçerek mahkemeden konkordato (iflas erteleme) talep eden dev şirket için nihai karar verildi. Gördükleri kapalı şubeler ve asılan ilanlar sonrası büyük bir şok yaşayan vatandaşlar ve sektör temsilcileri, arama motorlarında günün en çok merak edilen o sorusunu araştırıyor. Peki, Ekleristan battı mı? 400'den fazla şubesi bulunan tatlı zinciri Ekleristan iflas mı etti, dükkanlar kapandı mı? İşte 3 Nisan 2026 itibarıyla mahkeme salonlarından sızan o çarpıcı kararın tüm detayları…
Mahalle aralarına kadar yayılan ve yüzlerce kişiye istihdam sağlayan dev markanın akıbeti netleşti. Planlarını tatlı krizine göre yapan ancak kepenklerle karşılaşan tüketiciler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, dev markanın sonunu getiren o mahkeme kararı ne diyor?
EKLERİSTAN BATTI MI, İFLAS MI ETTİ? (SON DAKİKA KARARI)Kısa ve net cevap: Evet, Türkiye genelinde 400'ün üzerinde şubesi bulunan Ekleristan resmen iflas etti! Bursa 1'inci Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen davada; Ekleristan Gıda, Cevizden Gıda ve Snowland Taşımacılık şirketlerinin konkordato (iflas anlaşması) talepleri mahkeme heyeti tarafından kesin olarak reddedildi. Alınan kararla birlikte her üç şirket için de 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla resmen iflas kararı verildi. Karar, Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanarak tescillendi ve şirketin tüm ticari faaliyetleri resmen sona erdi.400 ŞUBELİ DEV MARKA NASIL BATTI? SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?Uzun bir süredir finansal zorluklarla boğuşan ve toparlanmak için mahkemeden süre (konkordato mühleti) isteyen Ekleristan yönetimi, mali tabloları düzeltmeyi başaramadı. Mahkemenin verdiği kararın ardından süreç şu şekilde işleyecek:Tüm Tedbirler Kaldırıldı: Davacı şirketlere daha önce tanınan konkordato mühletine ilişkin tüm tedbirler mahkeme kararıyla kaldırıldı.Komiserin Görevi Bitti: Şirketleri denetlemek üzere atanan Konkordato Komiseri Nesrin Beşe'nin görevine son verildi.Tasfiye Süreci Başladı: İflas süreci "basit tasfiye" usulüyle yürütülecek. Şirketlerin borç ve alacak dökümlerinin çıkarılması, varlıklarının (demirbaş, marka değeri vb.) satışı ve alacaklıların taleplerinin değerlendirilmesi süreci bundan sonra doğrudan Bursa İflas Müdürlüğü tarafından yönetilecek.Bu kararla birlikte, markanın doğrudan kendi bünyesindeki işletmelerin yanı sıra ülke geneline yayılmış franchise (bayilik) şubelerinin de faaliyetleri fiilen sona ermiş oldu.
