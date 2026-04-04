Antalyaspor'da Eyüpspor öncesi iki eksik!

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 5 Nisan Pazar günü ikas Eyüppor ile mücadele edecek.



Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.



Geride kalan 27 haftada 6 galibiyet, 7 beraberlikle 25 puan toplayan Akdeniz temsilcisi, haftaya 14. sırada girdi. Eyüpspor ise 22 puanla 17. sırada yer alıyor.



Ligde 5 haftadır kazanamayan Hesap.com Antalyaspor, sahasında hanesine üç puan yazdırıp düşme hattından uzaklaşmak istiyor.



Kırmızı-beyazlılarda sarı kart cezalısı orta saha oyuncusu Jesper Ceesay ile kaleci Julian Cuesta dışında eksik bulunmuyor.



Ligin ilk devresinde İstanbul'daki karşılaşmayı ise Antalya ekibi 1-0 kazanmıştı.



