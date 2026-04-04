Trabzonspor - Galatasaray maçı öncesi gerilim!

Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren maçta Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.
Dev karşılaşma öncesi Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki ipler çok gergin.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın, "İlişkilerimizi askıya aldık." sözüne Galatasaray'dan karşı hamle geldi. Trabzonspor'un yemek organizasyonu davetine, "Gelmiyoruz" yanıtı verildi. Sarı-kırmızılı taraftan, "Başkanın bu açıklamaları üzerine bir araya gelmemiz gereksiz." ifadesi kullanıldı.
Karadeniz ekibi de böylece yemek organizasyonundan vazgeçmek zorunda kalırken, sarı-kırmızılıların statta rahat maç izleyebilmeleri adına hazırladıkları özel locayı iptal etme kararı aldı.
