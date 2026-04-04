05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Sergen Yalçın derbinin parolasını belirledi!

Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, öğrencileriyle bir araya geldi ve Fenerbahçe derbisinde mutlak galibiyet istedi.

calendar 04 Nisan 2026 10:47
Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın öğrencileriyle konuştu. Fenerbahçe derbisinde mutlak zafer istedi.

Başarılı hoca,"Bu maçta fiziksel olarak ayakta kalan kazanır. 90 dakika boyunca yüksek tempo ve yüksek kalite ile mücadele etmenizi bekliyorum" dedi.

Siyah-beyazlı ekipte derbi hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Kritik karşılaşma öncesinde kadrolar netleşmeye başlarken, daha önce Beşiktaş'ın orta sahada Amir Hadžiahmetović'e görev vereceği ifade edilmişti. Savunmada Agbadou'nun yanında kimin forma giyeceği belirsizliğini korurken, kanatlarda da henüz tercih yapılmadı.

Öte yandan çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, milli oyuncuların dönüşüyle birlikte tempoyu yükseltti. Teknik direktör Sergen Yalçın, öğrencileriyle yaptığı toplantıda özellikle ilk yarıda oynanan maçta yapılan hataların tekrarlanmamasını istedi. Söz konusu karşılaşmada siyah-beyazlılar, 2-0 öne geçtiği mücadelede 3-2 mağlup olmuştu.

"Her şeyimizi vereceğiz"

Sarı-Lacivertliler karşısında mücadele gücünün önemli olduğunu değinen 53 yaşındaki çalıştırıcı, öğrencileriyle yaptığı toplantıda şunları söyledi:

"Bu maçta fiziksel olarak ayakta kalan kazanır. Ligin ilk yarısında yaptığımız hataları yapmayacağız. Rakibimiz bize karşı agresif davranışlarda bulunsa bile karşılık vermeyeceğiz. Bizim cevabımız sahada olacak. 90 dakika boyunca yüksek tempoda oynamalıyız. Bir an olsun bile ritmimizi kaybetmemeliyiz. Yüksek kalite ile sahada her şeyimizi vermemiz gerekiyor."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
