Sergen Yalçın derbinin parolasını belirledi!

Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın öğrencileriyle konuştu. Fenerbahçe derbisinde mutlak zafer istedi.
Başarılı hoca,"Bu maçta fiziksel olarak ayakta kalan kazanır. 90 dakika boyunca yüksek tempo ve yüksek kalite ile mücadele etmenizi bekliyorum" dedi.
Siyah-beyazlı ekipte derbi hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Kritik karşılaşma öncesinde kadrolar netleşmeye başlarken, daha önce Beşiktaş'ın orta sahada Amir Hadžiahmetović'e görev vereceği ifade edilmişti. Savunmada Agbadou'nun yanında kimin forma giyeceği belirsizliğini korurken, kanatlarda da henüz tercih yapılmadı.
Öte yandan çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, milli oyuncuların dönüşüyle birlikte tempoyu yükseltti. Teknik direktör Sergen Yalçın, öğrencileriyle yaptığı toplantıda özellikle ilk yarıda oynanan maçta yapılan hataların tekrarlanmamasını istedi. Söz konusu karşılaşmada siyah-beyazlılar, 2-0 öne geçtiği mücadelede 3-2 mağlup olmuştu.
"Her şeyimizi vereceğiz"
Sarı-Lacivertliler karşısında mücadele gücünün önemli olduğunu değinen 53 yaşındaki çalıştırıcı, öğrencileriyle yaptığı toplantıda şunları söyledi:
"Bu maçta fiziksel olarak ayakta kalan kazanır. Ligin ilk yarısında yaptığımız hataları yapmayacağız. Rakibimiz bize karşı agresif davranışlarda bulunsa bile karşılık vermeyeceğiz. Bizim cevabımız sahada olacak. 90 dakika boyunca yüksek tempoda oynamalıyız. Bir an olsun bile ritmimizi kaybetmemeliyiz. Yüksek kalite ile sahada her şeyimizi vermemiz gerekiyor."
