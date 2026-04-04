Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi tek eksik!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 5 Nisan Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek.
Chobani Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak müsabakayı Yasin Kol yönetecek. Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Salih Mazlum yardımcı hakem olarak görev yapacak.
Ligde oynadığı 27 mücadelede 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, maç fazlasıyla zirvenin 4 puan gerisinde bulunuyor. Sarı-lacivertliler, Trabzonspor ile aynı puanda, lider Galatasaray'ı takibini sürdürüyor.
FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK
Beşiktaş derbisi öncesinde Fenerbahçe'de tek eksik bulunuyor.
Sakatlığı sebebiyle ameliyat edilen ve uzun süredir sahalardan uzak kalan Edson Alvarez, maçta forma giyemeyecek. Tedavisi tamamlanan Levent Mercan'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.
Sakatlıklarını atlatan Nelson Semedo, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü de maçta forma giyebilecek durumda.
6 OYUNCU KART SINIRINDA
Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesinde 6 isim sarı kart sınırında.
Nelson Semedo, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Mert Müldür ve Matteo Guendouzi, derbide kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta Zecorner Kayserispor ile deplasmanda oynanacak mücadelede takımlarını yalnız bırakacak.
TEDESCO'NUN DERBİ KARNESİ
Fenerbahçe'nin İtalyan teknik direktörü Domenico Tedesco, bu sezon beşinci derbisine çıkacak.
Süper Lig'de 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 ve Turkcell Süper Kupa'da 1 maçta takımının başında sahaya çıkan Tedesco, bu maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.
İtalyan çalıştırıcının yönettiği sarı-lacivertliler, ligde Galatasaray ile iç sahada 1-1 berabere kalırken, Beşiktaş deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında siyah-beyazlı rakibine 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde ise Galatasaray'ı 2-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.
MUHTEMEL 11
Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor:
Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Guendouzi, Kante, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|27
|20
|4
|3
|63
|20
|64
|2
|Fenerbahçe
|28
|18
|9
|1
|62
|28
|63
|3
|Trabzonspor
|28
|19
|6
|3
|55
|30
|63
|4
|Beşiktaş
|28
|15
|7
|6
|49
|32
|52
|5
|Göztepe
|27
|12
|10
|5
|32
|20
|46
|6
|Başakşehir
|27
|12
|7
|8
|44
|30
|43
|7
|Samsunspor
|27
|8
|12
|7
|31
|33
|36
|8
|Gaziantep FK
|28
|8
|10
|10
|37
|47
|34
|9
|Kocaelispor
|27
|9
|6
|12
|23
|32
|33
|10
|Alanyaspor
|28
|6
|14
|8
|34
|33
|32
|11
|Konyaspor
|28
|7
|10
|11
|33
|41
|31
|12
|Rizespor
|27
|7
|9
|11
|33
|38
|30
|13
|Antalyaspor
|28
|7
|7
|14
|28
|43
|28
|14
|Kasımpaşa
|28
|6
|9
|13
|25
|38
|27
|15
|Gençlerbirliği
|28
|6
|7
|15
|28
|39
|25
|16
|Kayserispor
|28
|4
|11
|13
|21
|50
|23
|17
|Eyüpspor
|28
|5
|7
|16
|19
|41
|22
|18
|Karagümrük
|28
|5
|5
|18
|26
|48
|20