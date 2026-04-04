05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi tek eksik!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 5 Nisan Pazar günü Beşiktaş'ı ağırlayacak.

04 Nisan 2026 12:19
Haber: AA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi tek eksik!
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 5 Nisan Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek. 

Chobani Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak müsabakayı Yasin Kol yönetecek. Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Salih Mazlum yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Ligde oynadığı 27 mücadelede 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, maç fazlasıyla zirvenin 4 puan gerisinde bulunuyor. Sarı-lacivertliler, Trabzonspor ile aynı puanda, lider Galatasaray'ı takibini sürdürüyor.

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK

Beşiktaş derbisi öncesinde Fenerbahçe'de tek eksik bulunuyor.

Sakatlığı sebebiyle ameliyat edilen ve uzun süredir sahalardan uzak kalan Edson Alvarez, maçta forma giyemeyecek. Tedavisi tamamlanan Levent Mercan'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.

Sakatlıklarını atlatan Nelson Semedo, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü de maçta forma giyebilecek durumda.

6 OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesinde 6 isim sarı kart sınırında.

Nelson Semedo, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Mert Müldür ve Matteo Guendouzi, derbide kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta Zecorner Kayserispor ile deplasmanda oynanacak mücadelede takımlarını yalnız bırakacak.

TEDESCO'NUN DERBİ KARNESİ

Fenerbahçe'nin İtalyan teknik direktörü Domenico Tedesco, bu sezon beşinci derbisine çıkacak.

Süper Lig'de 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 ve Turkcell Süper Kupa'da 1 maçta takımının başında sahaya çıkan Tedesco, bu maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

İtalyan çalıştırıcının yönettiği sarı-lacivertliler, ligde Galatasaray ile iç sahada 1-1 berabere kalırken, Beşiktaş deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında siyah-beyazlı rakibine 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde ise Galatasaray'ı 2-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor:

Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Guendouzi, Kante, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
