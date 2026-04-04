Trabzon'da Uğurcan Çakır için büyük tepki hazırlığı!

Trabzonspor'un altyapısından yetişen ve uzun süre takımın kalesini koruyan Uğurcan Çakır, bu kez rakip olarak Trabzon'a dönmeye hazırlanıyor.
Sözcü'de yer alan habere göre, Trabzonspor'da kaleyi koruduğu dönemde "Kahraman" ilan edilen milli kaleci şimdi şehirde, "İstenmeyen adam" konumunda yer alıyor.
Her ne kadar bordo-mavili kulübe 30 milyon euro kazandırmış olsa da taraftarlar, Uğurcan Çakır'ın ayrılığını kabul edemedi.
Galatasaray ile oynanacak maçta dolarlı protesto hazırlığı var. Akrabaları maç izleyecek loca bulamıyor. Eşi Kübra Çakır da gelen mesajlara isyan etti. Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in, Uğurcan'a sahip çıkan açıklamaları da tepki çekti. Şehir şu anda Uğurcan Çakır'a kilitlenmiş durumda.
Sözcü'de yer alan habere göre, Trabzonspor'da kaleyi koruduğu dönemde "Kahraman" ilan edilen milli kaleci şimdi şehirde, "İstenmeyen adam" konumunda yer alıyor.
Her ne kadar bordo-mavili kulübe 30 milyon euro kazandırmış olsa da taraftarlar, Uğurcan Çakır'ın ayrılığını kabul edemedi.
Galatasaray ile oynanacak maçta dolarlı protesto hazırlığı var. Akrabaları maç izleyecek loca bulamıyor. Eşi Kübra Çakır da gelen mesajlara isyan etti. Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in, Uğurcan'a sahip çıkan açıklamaları da tepki çekti. Şehir şu anda Uğurcan Çakır'a kilitlenmiş durumda.