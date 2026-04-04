05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Fatih Tekke'den Galatasaray için talimat!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Galatasaray maçı öncesi oyuncularıyla bir konuşma gerçekleştirdi.

calendar 04 Nisan 2026 09:46
Fatih Tekke'den Galatasaray için talimat!
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecekleri derbiden zaferle ayrılabileceklerine inanıyor.

"HER ŞEYİN İLKİ VARDIR"

Ligde son beş maçını kazanarak zirve yarışında iddialı hâle gelen Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, Galatasaray maçından zafer bekliyor. İstanbul'un üç büyüklerine karşı henüz bordo mavili takımın başında galibiyet elde edemeyen Tekke, "Her şeyin bir ilki vardır" dedi.

Galatasaray'a karşı açık alan bırakmamaları gerektiğini oyuncularına anlatan Tekke "Bu yüzden birlikte hareket etmeli ve boşlukları kapatmalıyız" dedi.

"MUTLAKA GOL BULURUZ"

Galatasaray'ın yenilmez bir takım olmadığını vurgulayan başarılı teknik adam "Ligde Kocaelispor ve Konyaspor'a yenildiler. Avrupa'da Frankfurt'tan beş, Liverpool'dan dört yediler. Biz daha genç ve başarıya aç bir takımız. Bu maçı kazanırsak Şampiyonlar Ligi yolunun da açılacağını biliyoruz. Kaleyi gördüğünüz yerden şut çekin. Onuachu'yu kenar ortalarla iyi besleyebilirsek mutlaka golü buluruz" ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
