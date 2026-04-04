Galatasaray'da Uğurcan Çakır'a destek!

Galatasaray'da viral enfeksiyon geçiren Uğurcan Çakır, Trabzon deplasmanında takımını yalnız bırakmak istemedi.
İki gün boyunca serum takviyesi alan Uğurcan, Galatasaray formasıyla ilk kez Trabzon'da rakip olarak sahaya çıkacak.
Milli kaleciyi bordo-mavili taraftarlar transferinden dolayı protesto etmeye hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılı oyuncular da "Uğurcan için kazanalım" diyerek birbirlerini maça motive ediyor.
