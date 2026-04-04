05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Derbi öncesi psikolojik üstünlük Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Kadıköy'deki derbiye daha avantajlı gidiyor. Son üç deplasman maçını kazanan siyah-beyazlılar, rakibini son iki karşılaşmada evinde mağlup etmenin getirdiği moral avantajıyla sahaya çıkacak.

calendar 04 Nisan 2026 11:28
Süper Lig'de zirvenin biraz uzağında kalan ve ağırlığını öncelikli olarak Türkiye Kupası'na veren Beşiktaş 5 Nisan Pazar günü Fenerbahçe'ye misafir olacak.

Derbilerin stresi ve havası farklı olar ama Kara Kartal adına bu konuda durum biraz rahat. Çünkü şampiyonluk yarışı stresi az ve rakibine karşı psikolojik üstünlüğü söz konusu. Beşiktaş son iki maçta (ligde ve kupada) Kadıköy'de Fenerbahçe'yi mağlup etti. Hem de en zor dönemlerinde.

YALÇIN İLE ZAFER

Siyah beyazlıların ayrıca deplasman serisi de var. Beşiktaş'ın dış sahada oynadığı son üç Süper Lig maçını kazandı.

Devre arası yapılan takviyelerle sezonun ilk yarısındaki kötü görüntüsünü silen ve camiasına yeniden umut veren Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın büyük maçlardaki konsantrasyonuna da güveniyor.

BEŞİKTAŞ DAHA HIRÇIN

Süper Lig'de F.Bahçe-Beşiktaş maçı öncesi kartların dağılımına bakıldığında iki takım arasında oynanan son 30 lig maçında 20 kez kırmızı, 182 kez de sarı kart çıktı.

Bu maçlarda siyah beyazlılar 14 kırmızı ve 93 sarı olmak üzere toplam 107 kart görürken Kanarya 6 kırmızı ve 89 sarı olmak üzere toplam 95 kart gördü. Son derbide 1 kırmızı ve 1 sarı kart, Fenerbahçe ise 5 sarı kart görmüştü.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
