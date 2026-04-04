Ortaokul öğrencileri selin vurduğu Bozkurt'a şampiyonluk sevinci yaşattı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2021 yılında yaşanan sel felaketinin ardından ortaokul öğrencilerinden kurulan voleybol takımı, Türkiye şampiyonluğuna ulaşarak ilçeye büyük gurur yaşattı.



Ezine Çayı'nın şiddetli yağışların ardından 11 Ağustos 2021'de taşması sonucu 65 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin kaybolduğu ve onlarca binada zarar meydana gelen Bozkurt'ta selin izlerini silmek için yoğun çalışma yürütüldü.



Yapılan çalışmalar sayesinde ilçe eski haline getirilirken, bir yandan da gençlerin rehabilite olması için çalışma gerçekleştirildi.



Bozkurt Ortaokulu'nda görevli beden eğitimi öğretmeni Ömer Özcan'ın 2022 yılında 5. sınıflar arasından oluşturduğu 10 sporcu bulunan voleybol takımı önce il, sonra bölge şampiyonasında gösterdiği başarının ardından 7-8 Mart tarihlerinde Kütahya'da düzenlenen Okul Sporları Yıldız Erkekler Voleybol Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu.



Ömer Özcan, takımlarını selin ardından kurduklarını söyledi.



İmkansızlıklar içerisinde çalışmalara başladıklarını belirten Özcan, "Sel felaketinden sonra imkansızlıklara rağmen bazen okul bahçesinde, bazen de İnebolu'ya spor salonuna giderek bu takımı meydana getirdik. 2023'ün 10. ayında Bozkurt'ta salonumuz yapıldı ve burada çalışmaya başladık." dedi.



Salonun yapılmasının ardından başarıların peş peşe gelmeye başladığını anlatan Özcan, "Akabinde Türkiye sekizincisi olmayı başardık. Geçen yıl Anadolu Yıldızlar Ligi'ne katıldık ve dördüncülüğü elde ettik. Okul sporlarında bu başarı kolay bir şey değil. Emeklerle buralara geldiğimiz için çok gururluyuz. Tabii bu şampiyonluğu Bozkurt'a yaşattığımız için de gururluyuz." diye konuştu.



- "Voleybol takımı 14 kişiden oluşuyor ama biz ancak 9 kişi bulabildik"



Özcan, takım kurulduğunda okulun öğrenci sayısının 190 olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"Bunların 90-100'ü erkek öğrencilerden oluşuyordu. Bu öğrenciler arasından takım kurmaya çalıştık. Voleybol takımı 14 kişiden oluşuyor ama biz ancak 9 kişi bulabildik. Kadroyu dahi dolduramadık, 9 kişiyle yola çıktık. Çocuklar bu işe çok emek verdi. Küçük bir ilçeden, 190 kişilik öğrenci grubundan bu takımı çıkardık. Oynadığımız rakiplere öğrenci sayılarını sorduğumuzda, '2 bin kişi' dediler. Küçük ilçelerden ve küçük okullardan da bunun başarılabileceğini göstermiş olduk. Bu, bizim için büyük sevinç ve gurur kaynağı oldu."



Özcan, turnuva dönüşünde ilçe girişinde sporcuların coşkuyla karşılanmasının kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.



- "Selde büyük acılar yaşayan bu ilçeye şampiyon olarak küçük de olsa mutluluk getirdik"



Turnuvanın en değerli sporcusu seçilen takım kaptanı Furkan Uğur Toprak ise bir hayali gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Giderken şampiyon olacağımız ümidi vardı. Belediye Başkanımıza söz vermiştik. Başladığımızdan beri derece yapmak istiyorduk. Önce Türkiye dördüncüsü olduk, şimdi de birincilik geldi." ifadesini kullandı.



Öğrencilerden Yusuf Emin Er de çok yoğun çalışarak amaçlarına ulaştıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Selden sonra kurulan bir takımız. İmkanlar çok daha zordu ama başardık. Salonumuz yoktu, okul bahçesinde beton sahada antrenmanlara başladık. Salonumuz açıldıktan sonra daha kolay oldu. Zor şartlarda Türkiye birincisi olmak gurur verici. Selde büyük acılar yaşayan bu ilçeye şampiyon olarak küçük de olsa mutluluk getirdik." diye konuştu.



Velilerden Mehmet Acar ise oğlunun ortaokula başladığı yıl voleybolla tanıştığını kaydederek, "Kıt imkanlarla çalıştılar, çok yoğun emek verdiler ve sonuç alarak şampiyon oldular. Onları konvoyla ilçeye getirdik. İlçede de şampiyonluklarını kutladık." dedi.



