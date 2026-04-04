Samsunspor'da Konyaspor öncesi dört eksik!

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 5 Nisan Pazar günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.



Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 14.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.



Kırmızı-beyazlı takım, ligde 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 yenilgi sonucunda 35 puan topladı.



Ligde son oynadığı Zecorner Kayserispor müsabakasını 2-1 kazanan Samsun ekibi, TÜMOSAN Konyaspor maçını kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor.



Samsunspor'da sakatlıkları bulunan Jaures Assoumou, Bedirhan Çetin ve Lubomir Satka ile kart cezalısı Logi Tomasson TÜMOSAN Konyaspor karşısında forma giyemeyecek.



KARADENİZ EKİBİNDE 6 OYUNCU KART CEZA SINIRINDA



Kırmızı-beyazlı takımda 6 futbolcunun üçer sarı kartı bulunuyor.



Okan Kocuk, Zeki Yavru, Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly, Olivier Ntcham ve Joe Mendes, TÜMOSAN Konyaspor maçında kart görmeleri halinde bir sonraki karşılaşmada cezalı olacak.



İki takım arasında sezonun ilk yarısında Konya'da oynanan karşılaşmayı Samsunspor 3-1 kazanmıştı.



