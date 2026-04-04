05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Samsunspor'da Konyaspor öncesi dört eksik!

Samsunspor, Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Konyaspor ile karşılaşacak.

calendar 04 Nisan 2026 12:35
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 5 Nisan Pazar günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 14.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Kırmızı-beyazlı takım, ligde 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 yenilgi sonucunda 35 puan topladı.

Ligde son oynadığı Zecorner Kayserispor müsabakasını 2-1 kazanan Samsun ekibi, TÜMOSAN Konyaspor maçını kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor.

Samsunspor'da sakatlıkları bulunan Jaures Assoumou, Bedirhan Çetin ve Lubomir Satka ile kart cezalısı Logi Tomasson TÜMOSAN Konyaspor karşısında forma giyemeyecek.

KARADENİZ EKİBİNDE 6 OYUNCU KART CEZA SINIRINDA

Kırmızı-beyazlı takımda 6 futbolcunun üçer sarı kartı bulunuyor.

Okan Kocuk, Zeki Yavru, Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly, Olivier Ntcham ve Joe Mendes, TÜMOSAN Konyaspor maçında kart görmeleri halinde bir sonraki karşılaşmada cezalı olacak.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Konya'da oynanan karşılaşmayı Samsunspor 3-1 kazanmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
