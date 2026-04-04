05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Vincenzo Montella'yı istiyorlar!

Üst üste 3. kez Dünya Kupası'na katılamayan İtalya'da istifalar sonrası yeniden yapılanma tartışması sürüyor. Önerilen 3 hoca adayı var. Ancelotti, Montella ve Massimiliano Allegri.

calendar 04 Nisan 2026 10:57
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Bosna Hersek'e penaltılarla elenen ve üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na katılamayan İtalya'da Federasyon Başkanı (FIGC) Gabriele Gravina ve Milli Takım Sorumlusu Gianluigi Buffon istifasını verdi.

Yeni bir oluşum için görevini bırakan bu isimlerden sonra Teknik Direktör Gennaro Gattuso da bavullarını topladı. İtalyan kamuoyu ise yeniden eski zaferleri getirecek bir teknik adam arayışını sürdürüyor.

Tartışmalar Türkiye Milli Takımı'nı finallere taşıyan Vincenzo Montella'nın da içinde olduğu 3 isim etrafında yoğunlaşıyor.

Tuttosport.com'da yer alan haber analizde İtalyan ekibini yeniden zaferlere taşıyacak iki isim Ancelotti ve Vincenzo Montella olarak sıralandı. Bu iki teknik adamın Dünya Kupası'nda yer alacağı belirtilerek, bu yüzden kupadan sonra görev kabul edebilecekleri hatırlatıldı.

Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio ise aklındaki ismin Massimiliano Allegri olduğunu ancak başarılı teknik adamın Milan'la sözleşmesinin sürdüğünü hatırlatarak, "Türkiye ile iyi iş çıkartan Vincenzo Montella'nın teknik direktör olmasını da memnuniyetle karşılarım" yorumu yaptı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
