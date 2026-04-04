Vincenzo Montella'yı istiyorlar!

Bosna Hersek'e penaltılarla elenen ve üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na katılamayan İtalya'da Federasyon Başkanı (FIGC) Gabriele Gravina ve Milli Takım Sorumlusu Gianluigi Buffon istifasını verdi.



Yeni bir oluşum için görevini bırakan bu isimlerden sonra Teknik Direktör Gennaro Gattuso da bavullarını topladı. İtalyan kamuoyu ise yeniden eski zaferleri getirecek bir teknik adam arayışını sürdürüyor.



Tartışmalar Türkiye Milli Takımı'nı finallere taşıyan Vincenzo Montella'nın da içinde olduğu 3 isim etrafında yoğunlaşıyor.



Tuttosport.com'da yer alan haber analizde İtalyan ekibini yeniden zaferlere taşıyacak iki isim Ancelotti ve Vincenzo Montella olarak sıralandı. Bu iki teknik adamın Dünya Kupası'nda yer alacağı belirtilerek, bu yüzden kupadan sonra görev kabul edebilecekleri hatırlatıldı.



Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio ise aklındaki ismin Massimiliano Allegri olduğunu ancak başarılı teknik adamın Milan'la sözleşmesinin sürdüğünü hatırlatarak, "Türkiye ile iyi iş çıkartan Vincenzo Montella'nın teknik direktör olmasını da memnuniyetle karşılarım" yorumu yaptı.



