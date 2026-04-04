Fenerbahçe'de derbi öncesi Skrinar ve Asensio'dan mesaj!

Fenerbahçe'de Kadıköy'de oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi kritik saatler yaşanıyor.



Sarı lacivertli ekipte mücadele öncesi takım içi birlikteliği artırmak adına önemli bir toplantı gerçekleştirildi.



Teknik heyetin bilgisi dahilinde yapılan zirvede, takımın yıldız isimleri Marco Asensio ve Milan Skriniar, takım arkadaşlarıyla bir araya geldi. Toplantıda karşılıklı diyalogların ön planda olduğu ve oyuncular arasında taktiksel fikir alışverişinde bulunulduğu öğrenildi. Deneyimli futbolcuların toplantıda arkadaşlarına hitap ederek önemli mesajlar verdiği belirtildi.



"TARAFTARIMIZ İÇİN KAZANALIM"



Asensio ve Skriniar'ın, "Bu sezon derbilerde kaybetmeyen bir takımız. Gücümüzün farkındayız. Şampiyonluk yarışından kopmamak için bu maç çok önemli. Yarın sahaya çıkıp taraftarımız için kazanalım" ifadelerini kullandığı gelen bilgiler arasında yer aldı.







