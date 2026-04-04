Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 4 Nisan 2026

4 Nisan Cumartesi bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 4 Nisan Cumartesi günün maçları listesi...

Süper Lig

14:30 Gençlerbirliği-Göztepe (beIN Sports 2)

14:30 Kasımpaşa-Kayserispor (beIN Sports 3)

17:00 Gaziantep FK-Alanyaspor (beIN Sports 2)

20:00 Trabzonspor-Galatasaray (beIN Sports 1)

1. Lig

13:30 Sarıyer-Serik Spor (TRT Tabii Spor 6)

13:30 Keçiörengücü-Van Spor FK (TRT Spor)

16:00 Erzurumspor FK-Iğdır FK (TRT Spor)

19:00 Sakaryaspor-İstanbulspor (TRT Spor)

İspanya - LaLiga

15:00 Real Sociedad-Levante (S Sport, S Sport Plus)

17:15 Mallorca-Real Madrid (S Sport, S Sport Plus)

19:30 Real Betis-Espanyol (S Sport, S Sport Plus)

22:00 Atletico Madrid-Barcelona (S Sport, S Sport Plus)

İtalya - Serie A

16:00 Sassuolo-Cagliari (S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Spor 1)

19:00 Hellas Verona-Fiorentina (S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Spor 1)

21:45 Lazio-Parma (S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Spor 1)

Fransa - Ligue 1

18:00 RC Strasbourg-Nice (beIN Sports 4)

20:00 Brest-Rennes (beIN Sports 4)

22:05 Lille-Lens (beIN Sports 4)

Almanya - Bundesliga

16:30 Freiburg-Bayern Münih (S Sport Plus, TiviBu Spor 2)

16:30 Hamburg-Augsburg

16:30 Hoffenheim-Mainz 05 (S Sport Plus, TiviBu Spor 4)

16:30 Bayer Leverkusen-Wolfsburg (S Sport Plus, TiviBu Spor 2)

16:30 Mönchengladbach-Heidenheim

16:30 Werder Bremen-RB Leipzig (S Sport Plus, TiviBu Spor 3)

19:30 Stuttgart-Borussia Dortmund (S Sport Plus, TiviBu Spor 2)

Suudi Arabistan - Pro Lig

19:15 Al Ahli Jeddah-Damac FC

19:30 Neom SC-Al Fayha

21:00 Al Hilal Riyadh-Al Taawon (TRT Tabii Spor 1)