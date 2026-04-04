Haber Tarihi: 04 Nisan 2026 11:31 -
Güncelleme Tarihi:
04 Nisan 2026 11:31
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 4 Nisan 2026
Bugün (4 Nisan) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 4 Nisan maç takvimi
4 Nisan Cumartesi bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 4 Nisan Cumartesi günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?4 Nisan Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 4 Nisan maç takvimi4 NISAN GÜNÜN MAÇLARISüper Lig14:30 Gençlerbirliği-Göztepe (beIN Sports 2)14:30 Kasımpaşa-Kayserispor (beIN Sports 3)17:00 Gaziantep FK-Alanyaspor (beIN Sports 2)20:00 Trabzonspor-Galatasaray (beIN Sports 1)1. Lig13:30 Sarıyer-Serik Spor (TRT Tabii Spor 6)13:30 Keçiörengücü-Van Spor FK (TRT Spor)16:00 Erzurumspor FK-Iğdır FK (TRT Spor)19:00 Sakaryaspor-İstanbulspor (TRT Spor)İspanya - LaLiga15:00 Real Sociedad-Levante (S Sport, S Sport Plus)17:15 Mallorca-Real Madrid (S Sport, S Sport Plus)19:30 Real Betis-Espanyol (S Sport, S Sport Plus)22:00 Atletico Madrid-Barcelona (S Sport, S Sport Plus)İtalya - Serie A16:00 Sassuolo-Cagliari (S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Spor 1)19:00 Hellas Verona-Fiorentina (S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Spor 1)21:45 Lazio-Parma (S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Spor 1)
Fransa - Ligue 118:00 RC Strasbourg-Nice (beIN Sports 4)20:00 Brest-Rennes (beIN Sports 4)22:05 Lille-Lens (beIN Sports 4)Almanya - Bundesliga16:30 Freiburg-Bayern Münih (S Sport Plus, TiviBu Spor 2)16:30 Hamburg-Augsburg16:30 Hoffenheim-Mainz 05 (S Sport Plus, TiviBu Spor 4)16:30 Bayer Leverkusen-Wolfsburg (S Sport Plus, TiviBu Spor 2)16:30 Mönchengladbach-Heidenheim16:30 Werder Bremen-RB Leipzig (S Sport Plus, TiviBu Spor 3)19:30 Stuttgart-Borussia Dortmund (S Sport Plus, TiviBu Spor 2)Suudi Arabistan - Pro Lig19:15 Al Ahli Jeddah-Damac FC19:30 Neom SC-Al Fayha21:00 Al Hilal Riyadh-Al Taawon (TRT Tabii Spor 1)
