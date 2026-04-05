Adana'da nefesler tutuldu: Akdeniz derbisi şampiyonunu arıyor!

Türk at yarışçılığının en prestijli duraklarından biri olan Akdeniz Derbisi, 5 Nisan Pazar günü Adana Yeşiloba Hipodromu'nda koşuluyor. 4 milyon TL birincilik ikramiyeli bu dev yarışta, 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atları sezonun en büyük kupalarından biri için 2100 metre kum pistte kozlarını paylaşacak.



AKDENİZ DERBİSİ KOŞUSU HAKKINDA BİLGİLER: SAAT KAÇTA, HANGİ KOŞU?



Adana sezonunun 41. yarış gününde tüm Türkiye'nin gözü Yeşiloba Hipodromu'na çevrilecek. Yarış programının en merakla beklenen mücadelesi olan Akdeniz Derbisi, programın 6. Koşusu olarak ekranlara gelecek. Mücadele tam olarak saat 16:30'da start alacak.



Tarih: 5 Nisan Pazar

Saat: 16:30

Mesafe: 2100 Metre Kum

Şartlar: 4 ve Yukarı İngilizler (60 KG sabit ağırlık)

Statü: G1 / Uluslararası (ULS)

Adana sezonunun 41. yarış gününde tüm Türkiye'nin gözü Yeşiloba Hipodromu'na çevrilecek. Yarış programının en merakla beklenen mücadelesi olan Akdeniz Derbisi, programın 6. Koşusu olarak ekranlara gelecek. Mücadele tam olarak saat 16:30'da start alacak.Tarih: 5 Nisan PazarSaat: 16:30Mesafe: 2100 Metre KumŞartlar: 4 ve Yukarı İngilizler (60 KG sabit ağırlık)Statü: G1 / Uluslararası (ULS)

TOPLAM 7 MİLYON TL'Yİ AŞAN BÜYÜK İKRAMİYE



Akdeniz Derbisi, sadece prestijli bir kupa değil, aynı zamanda at sahipleri ve yetiştiriciler için devasa bir ödül havuzu anlamına geliyor. Bu yıl toplam ikramiye tutarı 7 milyon TL'yi aşarken, dağılım şu şekilde belirlendi:



Birinci: ₺4.000.000

İkinci: ₺1.600.000

Üçüncü: ₺800.000

Dördüncü: ₺400.000

Beşinci: ₺200.000

Not: At sahiplerine ve yetiştiricilere ödenecek primlerle birlikte bu rakam Türk at yarışçılığının en yüksek ödüllü koşuları arasındaki yerini sağlamlaştırıyor.

G1 Akdeniz Derbisi bu sene oldukça dikkat çekici.

Son Hipodrom.com Ege Derbisi şampiyonu The Protecter, son Hipodrom.com Ege Derbisi ikincisi Klein, geçen senenin Ege ve Akdeniz Derbisi şampiyonu Dapper Man bu sene aynı koşuda buluştu.



Kurtel Ekürisi'nin iddialı isimleri The Protecter ve Captain Fantastic yanında Wolf Seyfo, Percy Jackson, Hood River, Treasure Island, Frou Frou ve Zambur Aga gibi formda ve tecrübeli safkanlar da kupa için mücadele edecek.



Kısa bir araya giden son dönemin flaş isimlerinden Dapper Man, jokey Selim Kaya idaresinde gerçekleştirdiği 1200 metrelik galobunda ortaya koyduğu performansla hazır olduğunun sinyalini verdi.





Bu yılki dev randevu, her biri kendi stilini piste yansıtan 12 seçkin safkanı ağırlıyor. 60 KG sıkletle koşacak olan bu şampiyon adaylarının her biri farklı bir senaryonun kahramanı olabilir:



TEMPONUN HAKİMLERİ: Captain Fantastic ve Dapper Man, yarışın ilk bölümlerinde tempoyu belirleyebilecek veya ilk iki arkasında konumlanacak isimler olarak görülüyor.

MESAFE UZMANLARI: Dragon Kingdom ve The Protector, 2100 metrenin gerektirdiği dayanıklılık parametrelerinde rakiplerine göre bir adım önde.

STRATEJİK İSİMLER: Frou Frou, Görkem Kaptan ve Hood River, jokeylerinin taktiksel hamleleriyle son virajda etkili olabilir.

GİZLİ FAVORİLER VE SÜRPRİZLER: Klein, Percy Jackson, Treasure Island, Wolf Seyfo ve Zambur Ağa ise özellikle son 400 metredeki dayanlıklılık/sprintleriyle sürpriz arayışında olacak.



Adana'nın nemli havası ve ağır kum pist yapısı, 2100 metrelik bu mesafeyi safkanlar için adeta bir dayanıklılık testine dönüştürüyor.



Eğer yarış yüksek tempoda başlarsa, son düzlükte "sprinter" olarak adlandırılan bekleme atlarının zaferine tanık olabiliriz. Ancak temposu düşük bir mücadele, liderliği alan safkanın bitiş çizgisine kadar direnmesini sağlayabilir. Akdeniz Derbisi'ni kazanan safkan, yılın geri kalanındaki büyük G1 kupaları için de "Türkiye'nin en iyisi" unvanını taşıyacak.



Pazar günü saat 16.30'da Adana Yeşiloba Hipodromu'nda başlayacak bu büyük randevu, hem yerinde izleyenlere hem de TJK TV ekranları başında olanlara unutulmaz bir spor şöleni vaat ediyor.







Adana'nın nemli havası ve ağır kum pist yapısı, 2100 metrelik bu mesafeyi safkanlar için adeta bir dayanıklılık testine dönüştürüyor.Eğer yarış yüksek tempoda başlarsa, son düzlükte "sprinter" olarak adlandırılan bekleme atlarının zaferine tanık olabiliriz. Ancak temposu düşük bir mücadele, liderliği alan safkanın bitiş çizgisine kadar direnmesini sağlayabilir. Akdeniz Derbisi'ni kazanan safkan, yılın geri kalanındaki büyük G1 kupaları için de "Türkiye'nin en iyisi" unvanını taşıyacak.Pazar günü saat 16.30'da Adana Yeşiloba Hipodromu'nda başlayacak bu büyük randevu, hem yerinde izleyenlere hem de TJK TV ekranları başında olanlara unutulmaz bir spor şöleni vaat ediyor.

YARIŞSEVERİN GÖZÜ ŞAMPİYONDA; DAPPER MAN

Dapper Man'in aktif yarış kariyeri, yüzeyde bir sprinter profiline işaret eden genetik yapının, pistte çok daha kompleks ve yüksek kapasiteli bir performansa evrildiği nadir örneklerden biridir. İki yaşında başladığı kariyerinde erken hız sinyalleri verse de asıl kırılma noktası üç yaş sezonuyla birlikte gerçekleşmiş; bu dönemde yalnızca gelişim göstermemiş, aynı zamanda yarış karakterini yeniden tanımlamıştır. Özellikle kum pistte 2000–2200 metre bandında sergilediği performans, onun sadece öne çabuk çıkan bir at değil, yüksek tempoyu yarışın tamamına yayabilen, laktat toleransı ve yarış içi enerji yönetimi güçlü bir orta mesafe elitine dönüştüğünü ortaya koyar. Üst grup koşularda arka arkaya gelen birincilikler, yalnızca form zirvesine değil, aynı zamanda sınıf stabilitesine işaret eder; çünkü bu seviyede süreklilik, tekil performanstan ziyade fizyolojik ve mental dayanıklılığın göstergesidir. Ankara kum pistinde elde ettiği dominant galibiyetler ve bazı yarışlarda rakiplerine ciddi farklar atması, onun "tempo kurucu + bitirici direnç" kombinasyonunu aynı anda taşıyabildiğini gösterir ki bu, safkan yarışçılığında nadir ve değerli bir performans profiline karşılık gelir.

Dapper Man, Marcavelly gibi hız ve erken aksiyon veren bir baba hattını, Unaccounted For üzerinden gelen klasik Amerikan dayanıklılık damarına sahip bir anne hattıyla birleştirerek dengeli bir pedigri yapısı sunar. Bu kombinasyon, safkana hem yarışın başında pozisyon alabilecek sürati hem de özellikle kum pistte orta mesafede tempoyu sürdürebilecek dayanıklılığı birlikte kazandıran "speed + stamina hibrit" bir genetik profil oluşturur.



Değişen jokeyi ile kuşkusuz Dapper Man yine bu yarışın yine favorisi... AKDENİZ DERBİSİ SON 10 YIL