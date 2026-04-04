Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? 2026 TS - GS derbisi hangi kanalda yayınlanacak?
Haber Tarihi: 04 Nisan 2026 11:33
Trendyol Süper Lig'de nefesler tutuldu, gözler haftanın en kritik karşılaşmasına, fırtına ile aslanın amansız mücadelesine çevrildi! 2025-2026 sezonunun 28. haftasında şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek olan Trabzonspor - Galatasaray derbisi için geri sayım başladı. Zirve yarışında hata yapmak istemeyen iki dev takım, Papara Park'ın çimlerinde kozlarını paylaşacak. Kendi evinde taraftarının desteğiyle galibiyet serisini sürdürmek isteyen bordo-mavililer ile liderliğini perçinlemek isteyen sarı-kırmızılıların bu dev randevusu öncesi sporseverler arama motorlarında günün en çok merak edilen sorusunu sorguluyor. Peki, Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman? 2026 TS - GS derbisi saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte dev maça dair son dakika gelişmeleri ve merakla beklenen muhtemel 11'ler…
Şampiyonluk satrancının en kritik hamlelerinden biri olan bu karşılaşma, puan tablosundaki dengeleri altüst edebilir. Planlarını hafta sonu futbol şölenine göre yapan milyonlarca taraftar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Papara Park'ta ilk düdük ne zaman çalacak?
TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? (4 NİSAN 2026)Kısa ve net cevap: Süper Lig'in 28. haftasındaki dev derbi bugün, yani 4 Nisan 2026 Cumartesi akşamı saat 20.00'de oynanacak. Trabzon'daki Papara Park Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı bu zorlu ve gerilimi yüksek mücadele, Türkiye saati ile tam 20.00'de başlama vuruşuyla start alacak.TS - GS DERBİSİ HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ Mİ? (HAKEM KİM?)Dev derbinin yayıncı kuruluşu ve hakem triosu da belli oldu.Yayın Kanalı: Trabzonspor - Galatasaray müsabakası beIN Sports 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak futbolseverlerle buluşacak.Maçın Hakemi: Zorlu 90 dakikayı tecrübeli hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ve Süleyman Özay üstlenirken, dördüncü hakem olarak Alper Akarsu saha kenarında görev yapacak.LİGDE SON DURUM VE ŞAMPİYONLUK HESAPLARIKarşılaşma öncesinde iki takımın Süper Lig'deki durumu şampiyonluk ateşini daha da hararetlendiriyor:Galatasaray: Ligde 1 maçı eksik olan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 64 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Bu zorlu deplasmandan galibiyetle dönmeleri halinde rakipleriyle aradaki puan farkını açarak zirveyi sağlamlaştıracaklar.Trabzonspor: Ligde fırtına gibi esen ve Süper Lig'de son 5 maçını da kazanarak "5'te 5" yapan bordo-mavililer, 60 puanla 3. sırada yer alıyor. Trabzon temsilcisi maçı kazanırsa liderle arasındaki puan farkını iyice eritecek.
DEV MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ BELLİ OLDU!Teknik heyetlerin sahaya süreceği ve taktik savaşını belirleyecek olan ilk 11'ler büyük ölçüde netleşti:Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Folcarelli, Ozan Tufan, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu.Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Barış, İlkay (Yunus), Lang, Icardi.
