Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? 2026 TS - GS derbisi hangi kanalda yayınlanacak?

Şampiyonluk satrancının en kritik hamlelerinden biri olan bu karşılaşma, puan tablosundaki dengeleri altüst edebilir. Planlarını hafta sonu futbol şölenine göre yapan milyonlarca taraftar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Papara Park'ta ilk düdük ne zaman çalacak?

Kısa ve net cevap: Süper Lig'in 28. haftasındaki dev derbi bugün, yani 4 Nisan 2026 Cumartesi akşamı saat 20.00'de oynanacak. Trabzon'daki Papara Park Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı bu zorlu ve gerilimi yüksek mücadele, Türkiye saati ile tam 20.00'de başlama vuruşuyla start alacak.

Dev derbinin yayıncı kuruluşu ve hakem triosu da belli oldu.

Yayın Kanalı: Trabzonspor - Galatasaray müsabakası beIN Sports 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak futbolseverlerle buluşacak.

Maçın Hakemi: Zorlu 90 dakikayı tecrübeli hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ve Süleyman Özay üstlenirken, dördüncü hakem olarak Alper Akarsu saha kenarında görev yapacak.

Karşılaşma öncesinde iki takımın Süper Lig'deki durumu şampiyonluk ateşini daha da hararetlendiriyor:

Galatasaray: Ligde 1 maçı eksik olan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 64 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Bu zorlu deplasmandan galibiyetle dönmeleri halinde rakipleriyle aradaki puan farkını açarak zirveyi sağlamlaştıracaklar.

Trabzonspor: Ligde fırtına gibi esen ve Süper Lig'de son 5 maçını da kazanarak "5'te 5" yapan bordo-mavililer, 60 puanla 3. sırada yer alıyor. Trabzon temsilcisi maçı kazanırsa liderle arasındaki puan farkını iyice eritecek.

Teknik heyetlerin sahaya süreceği ve taktik savaşını belirleyecek olan ilk 11'ler büyük ölçüde netleşti:

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Folcarelli, Ozan Tufan, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu.

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Barış, İlkay (Yunus), Lang, Icardi.