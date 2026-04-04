05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Yusuf Demir için geri dönüş açıklaması!

Galatasaray'dan devre arasında ayrılan ve Rapid Wien'e giden Yusuf Demir, sahalara geri dönmeye hazırlanıyor. 22 yaşındaki genç futbolcu, yeni takımında ilk kez forma şansı bulabilir.

calendar 04 Nisan 2026 13:11
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Galatasaray'dan devre arasında ayrılan ve Rapid Wien'e giden Yusuf Demir, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle yeni takımında henüz forma şansı bulamadı.

Rapid Wien Teknik Direktörü Johannes Hoff Thorup, 22 yaşındaki futbolcu için açıklamalarda bulundu.

Thorup, "Onun için uzun vadeli bir planımız var. Daha önce oynama süresi bulmakta zorlandığı iki kulüpten geliyor. Bize uygun bir kondisyonla gelmedi. Zamana ihtiyacı var çünkü onu zorladığımızda ufak sorunlar yaşadığını gördük. Bu nedenle antrenman yükünü biraz azaltmak zorunda kaldık." dedi.

Yusuf Demir'in yetenekli bir oyuncu olduğunu ancak fiziksel durumu nedeniyle şu anda sadece 20-30 dakika oynayabileceğini söyleyen Thorup, "Önümüzdeki maçlarda büyük olasılıkla ilk dakikalarını oynayacak, planımız bu. Tabii ki bu değişebilir ancak onunla ilgili bu şekilde hareket etmek istiyoruz." sözlerini sarf etti.

Rapid Wien, bir sonraki maçında pazar günü sahasında Sturm Graz ile karşılaşacak.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
