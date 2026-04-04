Yusuf Demir için geri dönüş açıklaması!

Galatasaray'dan devre arasında ayrılan ve Rapid Wien'e giden Yusuf Demir, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle yeni takımında henüz forma şansı bulamadı.
Rapid Wien Teknik Direktörü Johannes Hoff Thorup, 22 yaşındaki futbolcu için açıklamalarda bulundu.
Thorup, "Onun için uzun vadeli bir planımız var. Daha önce oynama süresi bulmakta zorlandığı iki kulüpten geliyor. Bize uygun bir kondisyonla gelmedi. Zamana ihtiyacı var çünkü onu zorladığımızda ufak sorunlar yaşadığını gördük. Bu nedenle antrenman yükünü biraz azaltmak zorunda kaldık." dedi.
Yusuf Demir'in yetenekli bir oyuncu olduğunu ancak fiziksel durumu nedeniyle şu anda sadece 20-30 dakika oynayabileceğini söyleyen Thorup, "Önümüzdeki maçlarda büyük olasılıkla ilk dakikalarını oynayacak, planımız bu. Tabii ki bu değişebilir ancak onunla ilgili bu şekilde hareket etmek istiyoruz." sözlerini sarf etti.
Rapid Wien, bir sonraki maçında pazar günü sahasında Sturm Graz ile karşılaşacak.
