05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Fenerbahçe Beko'dan birlik çağrısı!

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, play-off sürecinde gündeme gelen ayrılık iddialarının takım içi dengeyi bozabileceğini vurgulayarak, sezon sonuna kadar birlik ve odak çağrısı yaptı.

calendar 04 Nisan 2026 15:03
Fenerbahçe Beko'dan birlik çağrısı!
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, Fenerbahçe Beko hakkında son dönemde ortaya atılan ayrılık iddialarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ciritci, özellikle EuroLeague play-off süreci ve Türkiye Ligi devam ederken oyuncular üzerinden yapılan haberlerin takıma zarar verebileceğini vurguladı. 

Sarı-lacivertli yönetici, sezonun en kritik dönemlerinden birinde bu tür iddiaların hem sportif hem de psikolojik açıdan olumsuz sonuçlar doğurabileceğini belirterek, "EuroLeague play-off süreci ve Türkiye Ligi devam ederken, oyuncu isimleri vererek 'takımdan ayrılacaklar' listesi paylaşılması, Fenerbahçe Beko açısından hem sportif hem de psikolojik açıdan olumsuz sonuçlar doğurabilir." ifadelerini kullandı.

"TAKIM İÇİ DENGELERİ BOZABİLİR"

Play-off sürecinin yüksek konsantrasyon gerektirdiğine dikkat çeken Ciritci, bu tür haberlerin takım içi yapıyı olumsuz etkileyebileceğini söyledi. Deneyimli yönetici, "Play-off gibi yüksek konsantrasyon ve odak gerektiren kritik bir dönemde bu tür haberler; oyuncuların dikkatini dağıtabilir, soyunma odası dengelerini bozabilir, takım içi motivasyonu ve birlikteliği zayıflatabilir." dedi.

Ciritci ayrıca bu durumun rakipler açısından avantaj oluşturabileceğini de belirterek, "Kadro belirsizliği ve bireysel performans baskısı doğrudan sahaya yansıyabilir." şeklinde konuştu. 

"EN SAĞLIKLI YÖNTEM SEZON SONU"

Sezon tamamlanmadan yapılan ayrılık haberlerinin doğru olmadığını vurgulayan Ciritci, kulüp kültürü ve hedefler açısından daha dikkatli olunması gerektiğini ifade etti. "Sezon tamamlanmadan ve özellikle play-off aşamasında, belirli oyuncu isimleriyle ayrılık iddialarının gündeme getirilmesi kulüp kültürü, takım ruhu ve sportif hedefler açısından doğru bir yaklaşım değildir." diyen Ciritci, değerlendirmelerin sezon sonunda yapılması gerektiğini belirtti.

"TAKIMIN YANINDA DURMA ZAMANI"

Cem Ciritci, açıklamasının sonunda birlik ve destek çağrısı yaparak şu ifadeleri kullandı:

"En sağlıklı yöntem, sezon sonuna kadar takım bütünlüğünü korumak ve kadro planlamasına dair tüm değerlendirmeleri sezon bittikten sonra kamuoyuyla paylaşmaktır. Bugün yapılması gereken en doğru şey, tartışmaları bir kenara bırakıp takımın yanında durmak, oyunculara ve teknik ekibe tam destek vermektir. Çünkü bu forma için ter döken herkes, bu yolculukta sonuna kadar desteği hak ediyor. Şimdi birlik olma, Fenerbahçe Beko'nun hedefleri için tek yürek olma zamanı."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
