Fenerbahçe'den dezavantajlı çocuklara destek!

Fenerbahçe Spor Kulübü, futbolcularının maaşlarından yapılacak kesintilerle dezavantajlı çocuklara destek sağlamayı amaçlayan sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi.
Ocak ayında hayata geçirilen proje kapsamında 2026-2027 sezonundan itibaren transfer edilen futbolcuların maaşlarından yüzde 1 kesinti yapılacak. Bu kesintiler, kulüp tarafından oluşturulan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen bir fon aracılığıyla dezavantajlı çocukların yararına kullanılacak.
Avrupa'da benzer örnekleri bulunan uygulama, Türkiye'de ilk kez bir kulüp tarafından zorunlu katılım esasına göre hayata geçirildi. "Geleceğe Umut" adı verilen proje, Fenerbahçe futbol şubesinde bu kış ara transfer döneminde iki transferde ilk kez uygulandı. Projenin ilerleyen yıllarda yapılacak sözleşmelerle kapsamının genişletilmesi planlanıyor.
Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Topbaş ile projenin mimarlarından Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, yardım fonunun ortaya çıkışı ve sonraki yıllarda nasıl ilerlemeye devam edeceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Topbaş, projenin Özek tarafından bir uçak yolculuğu sırasında kendisine aktarıldığını belirterek, fikrin kulüp yönetimi tarafından da desteklenerek hayata geçirildiğini söyledi.
Projenin zorunlu uygulanmasına ilişkin herhangi bir tereddüt yaşanmadığını vurgulayan Topbaş, futbolcuların zaten sosyal yardımlara duyarlı olduğunu, bu sistemin ise yardımları kurumsal ve sürdürülebilir hale getirdiğini ifade etti.
İlk etapta kış transfer döneminde kadroya katılan Sidiki Cherif ve N'Golo Kante projeye dahil olurken, Topbaş, her iki oyuncunun da projeye olumlu yaklaştığını ve gönüllü şekilde katılım sağladığını belirtti.
Projenin ilerleyen süreçte tüm takımı kapsayacağını dile getiren Topbaş, 3-4 yıllık plan doğrultusunda yeni sözleşmeler ve transferlerle fonun büyütülmesini hedeflediklerini, böylece dezavantajlı çocuklar için önemli kaynak oluşturulacağını kaydetti.
Topbaş, "Aslında Fenerbahçe sosyal sorumluluk anlamında elinden geldiğince daha önce de destekleri yapan ve bunu benimseyen bir kulüp. Daha önce kendi futbolcularımız önceki yıllarda burs programlarıyla bunu yaptı." diye konuştu.
Projenin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından da desteklendiğini bildiren Topbaş, kamu işbirliğinin projenin etkisini artıracağını ve daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacağını ifade etti.
"Bu projede renk, kulüp yok"
Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek ise projenin 2025 yılında hayatını kaybeden annesi Cornelia Özek'in anısına başlatıldığını belirtti. Engelli bir kardeşinin bulunduğunu, ailesiyle bu süreçte ciddi zorluklar yaşadıklarını anlatan Özek, imkanı olmayan ailelere destek olma düşüncesinin bu projeye ilham verdiğini söyledi.
Proje kapsamında eğitim, sağlık, bakım hizmetleri ve maddi destek gibi birçok alanda yardım sağlanması hedefleniyor. Özek, ilerleyen yıllarda diğer kulüplerin de projeye dahil olmasıyla daha geniş bir etki alanına ulaşmayı amaçladıklarını vurguladı.
Yurt içinden ve dışından olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Özek, Almanya, Portekiz ve Katar liglerinden bazı kulüplerin projeye ilgi gösterdiğini dile getirdi. Futbolun saha dışındaki birleştirici gücüne dikkati çeken Özek, bu sosyal sorumluluk hareketinin yaygınlaşması gerektiğini kaydetti.
Özek, uzun vadede hedeflerinin UEFA Top 50 kulüplerine ulaşmak olduğunu belirterek, tüm kulüplerin oyuncu maaşlarından yüzde 1'lik payın dezavantajlı çocuklara aktarılacağı bir sistemin kurulmasını amaçladıklarını ifade etti.
"Bu projede renk, kulüp yok." diyen Özek, "Burada sadece yardım var çünkü o çocukların hiçbir suçu yok. Onlara acil olarak destek olmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.
