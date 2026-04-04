'1920 Koşusu' için kit dağıtımı başladı

Anadolu Ajansının kuruluşunun 106. yılı etkinlikleri kapsamında Ankara'da yarın düzenlenecek "1920 Koşusu" için sporculara kit dağıtımı başladı.



Göktürk Holding, Keçiören Belediyesi, Trendyol, Kızılay Doğal Maden Suyu, Kızılay Doğal Mineralli Su, Mixmey, Nuh'un Ankara Makarnası ve Acıbadem Sağlık Grubunun sponsorluğunda, Yeşilay'ın sosyal sorumluluk partnerliğinde 10 kilometrelik parkurda koşulacak yarış, yarın saat 10.00'da Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü önünden başlayacak. Anıtkabir çevresini kapsayan parkurun ardından başlangıç noktası olan Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğünde sona erecek yarış, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.



Tüm kategorilerde kayıtların 2 Nisan Perşembe günü tamamlanmasının ardından koşuda yer alacak 1188 atlet, göğüs numaraları ve koşu tişörtlerinin de yer aldığı kitlerini Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü binası önünden temin etmeye başladı.



Sporcular kitlerini bugün 20.00'ye, yarın sabah ise 10.00'da başlayacak yarış öncesinde saat 09.55'e kadar temin edebilecek.



YARIŞMA İÇİN BÜYÜK HEYECAN



Yarışta yer alacak AA Türkiye Video Haber Yayın ve Yurt Müdür Yardımcısı Hacı Mustafa Kütükcü, koşuculara başarılar dileyerek, "Anadolu Ajansı 106. yıl dönümü kutluyor. Böyle bir kurumda çalışmak bütün çalışanlar gibi bana da gurur veriyor. Kurumumun böyle bir koşu düzenlemesi ve bu koşuda benim de yer almam bana hem gurur hem sevinç kaynağı oldu. İnşallah 10 kilometreyi tamamlarım." ifadelerini kullandı.



Koşu için başvuruda bulunan Ünal Tayar ise "Atamızın huzurunda 10 kilometrelik bir koşu yapacağımız için heyecanlıyız. Yıllardır futbol oynuyorum, koşu sporuna ilk defa katılacağım. 1920 Koşusu'nu görünce tecrübe etmek istedim. Anadolu Ajansı'na da böyle bir organizasyon düzenledikleri için teşekkür ederiz. Herkese başarılar dilerim." diye konuştu.



Yarışa katılacağı için heyecanlı olduğunu dile getiren Gülseren Pilavcı, "Bu koşuya eşimle katılıyoruz. Daha öncesinden koşu deneyimimiz ve yaş kategorilerinde de derecelerimiz var. Anadolu Ajansı'nın Ankara'da böyle bir etkinlik düzenlemesi çok iyi oldu. Koşunun Anıtkabir'in etrafında olması çok anlamlı, daha da heyecanlı olacak." şeklinde konuştu.



Yarışta yer alacak milli atlet Mert Selek de "Parkura antrenman niyetiyle baktık. Anıtkabir etrafında koşmak çok güzel bir deneyim olacak. Parkurda hafif eğimler ve çıkışlar mevcut. Hızlı bir parkur olacağını düşünüyorum. İnşallah yarın güzel bir sonuç elde edeceğiz." yorumunu yaptı.



