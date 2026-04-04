📅 4 Nisan 2026 — Bu Gece

🏟 Riyadh Air Metropolitano, Madrid

🕙 22:00 TSİ

La Liga — 30. Hafta Önizleme





Futbol takviminin bu haftaki yoğunluğu dikkat çekici: İki ekip bu hafta sonu La Liga'da karşılaşacak, ardından 8 Nisan'da Camp Nou'da ve 14 Nisan'da yeniden Metropolitano'da Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçlarına çıkacak. Bu nedenle bugünkü mücadele yalnızca bir lig maçı değil, aynı zamanda Avrupa'daki serinin psikolojik başlangıcı olarak görülüyor.





Lig tablosuna bakıldığında Barcelona lider konumda ve en yakın takipçisinin önünde avantajını koruma hedefinde. Atletico Madrid ise üst sıralarda yer alıyor ve Şampiyonlar Ligi hattındaki pozisyonunu sağlamlaştırmış durumda. Bu karşılaşma, her iki takım için de farklı motivasyonları aynı anda barındırıyor: Barcelona şampiyonluk yarışında hata yapmak istemezken, Atletico Madrid yaklaşan Avrupa eşleşmesi öncesinde güç gösterisi peşinde.





Atletico Madrid, özellikle iç sahadaki performansıyla öne çıkıyor. Metropolitano'da sezon boyunca oldukça yüksek bir kazanma oranı yakalayan Simeone'nin ekibi, bu avantajı Barcelona karşısında da kullanmak isteyecek.





Barcelona cephesinde en önemli eksiklerden biri Raphinha. Brezilyalı oyuncunun sakatlığı nedeniyle bu kritik maç serisinde forma giymesi beklenmiyor. Bu durum, hücum organizasyonunda sorumluluğun genç oyunculara daha fazla kaymasına neden oluyor. Lamine Yamal ve Lewandowski gibi isimlerin performansı belirleyici olacak.





Takımların sezon içindeki karşılaşmaları da dikkat çekici bir dengeye işaret ediyor. Barcelona ligdeki ilk maçta üstünlük kurarken, Atletico Madrid Kral Kupası eşleşmesinde etkili bir performans sergileyerek avantaj sağlamıştı. Bu karşılıklı sonuçlar, iki takım arasındaki güç dengesinin oldukça hassas olduğunu gösteriyor.





Muhtemel 11'ler:





Atletico Madrid: Oblak; Molina, Savic, Gimenez, Reinildo; De Paul, Koke, Saul; Griezmann, Morata, Correa.





Simeone'nin iç sahada klasik 4-3-3 / 4-4-2 hibrit yapısıyla, Griezmann merkezli hücum organizasyonuna dayalı bir planla çıkması bekleniyor.





Barcelona; Ter Stegen; Kounde, Araujo, Cubarsi, Cancelo; Gundogan, Pedri, Fermin Lopez; Yamal, Lewandowski, Ferran Torres.





Raphinha'nın yokluğunda hücum yükünün Yamal ve Lewandowski üzerinde olması, Barcelona'nın topa sahip olup set oyunu kuracağı bir senaryoyu öne çıkarıyor.







