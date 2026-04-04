Real Sociedad'dan evinde rahat galibiyet!

İspanya LaLiga'nın 30. haftasında Real Sociedad, evinde Levante'yi konuk etti.



Anoeta Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.



Real Sociedad'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Jon Martin ve 83. dakikada Brais Mendez kaydetti.



Levante 4 maç sonra mağlubiyet yaşadı.



Bu sonuçla birlikte Real Sociedad puanını 41'e yükseltirken, Levante 26 puanda kaldı.



Gelecek maç Real Sociedad evinde Alaves ile; Levante evinde Getafe ile mücadele edecek.